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Минай: система ВАР на стадион не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам
Клуб раскритиковал судейство после матча
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
После матча 9-го тура УПЛ, где "Минай" проиграли "Оболони" со счетом 1:0, клуб раскритиковал судейство в официальном заявлении на сайте:
"На поединок система ВАР в Минай не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам. Александр Афанасьев пополнил список судей, которые в матчах с участием закарпатской команды допускали результативные ошибки."
Это не только наше мнение. КДК уже признавал, что рефери ошибся в игре "Минай" - "Шахтер", когда не удалил за грубый фол Судакова, а через три минуты нападающий забил гол. В матче против "Днепра-1" бригада арбитров с помощью системы ВАР назначила "левый" пенальти в ворота минайцев.
Теперь Афанасьев не указал на отметку после нарушения правил на Тимуре Кораблине. Этот момент уже успел прокомментировать Лучано Луччи. "Ассистент арбитра должен был взять на себя инициативу", - именно эти слова председателя комитета арбитров УАФ привел в послематчевой студии Максим Гиленко."
Напомним, после поединка главный тренер "Миная" Шаран
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