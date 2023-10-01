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Минай: система ВАР на стадион не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам

Премьер-лига
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Клуб раскритиковал судейство после матча

Минай: система ВАР на стадион не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

После матча 9-го тура УПЛ, где "Минай" проиграли "Оболони" со счетом 1:0, клуб раскритиковал судейство в официальном заявлении на сайте:

"На поединок система ВАР в Минай не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам. Александр Афанасьев пополнил список судей, которые в матчах с участием закарпатской команды допускали результативные ошибки."

Это не только наше мнение. КДК уже признавал, что рефери ошибся в игре "Минай" - "Шахтер", когда не удалил за грубый фол Судакова, а через три минуты нападающий забил гол. В матче против "Днепра-1" бригада арбитров с помощью системы ВАР назначила "левый" пенальти в ворота минайцев.

Теперь Афанасьев не указал на отметку после нарушения правил на Тимуре Кораблине. Этот момент уже успел прокомментировать Лучано Луччи. "Ассистент арбитра должен был взять на себя инициативу", - именно эти слова председателя комитета арбитров УАФ привел в послематчевой студии Максим Гиленко."

Напомним, после поединка главный тренер "Миная" Шаран не пришел на пресс-конференцию после домашнего поражения от "Оболони".

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В статье: Оболонь (Киев) ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
01.10.2023 в 18:09
ВАР не завжди допомагає. У грі Полісся - Оболонь суддя вигадав пенальті у ворота Оболоні навіть при наявності ВАРа. У цій грі (Мінай - Оболонь) суддя помилився. Треба було ставити пенальті у ворота Оболоні.
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