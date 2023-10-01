Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пономарев: Руху не хватает стабильности, но игроки проявили характер и победили
Наставник львовян о победе над командой Вернидуба
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал
"Я уже говорил до игры, что "Кривбасс" в этом году очень хорошая команда. По моему мнению, он будет претендовать на призовые места. Мы знали, что будет сложная игра. Спасибо ребятам за самоотдачу. После первого тайма мы проигрывали 0:1. Нашей команде сейчас не хватает стабильности, но спасибо, что они проявили характер, и мы победили в этом матче.
У нас не первый матч в этом сезоне, когда ребята, которые выходят на замену, решают судьбу матча. У нас очень много равноценных футболистов. Поэтому у нас нет разницы основные или запасные.
Я думаю, что этот матч понравился зрителям. Было очень много моментов. Футболисты принесли радость людям. У нас нет разницы домашняя или выездная игра. Наша задача, чтобы ребята прогрессировали. Мы играли активно с первых минут. Думаю, что это залог успеха", - рассказал наставник львовской команды.
Популярное сейчас
- Герой матча. Голкипер Авранша потянул пенальти и через несколько минут забил победный гол – ВИДЕО
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Провалы Шахтера и Жироны, возможная отставка ван Леувена, травма Цыганкова. Главные новости за тридцатое сентября
- Шахтер может потерять лидерство, но не из-за Черноморца. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО