  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев: Руху не хватает стабильности, но игроки проявили характер и победили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: Руху не хватает стабильности, но игроки проявили характер и победили

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник львовян о победе над командой Вернидуба

Пономарев: Руху не хватает стабильности, но игроки проявили характер и победили

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу над криворожским "Кривбассом" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Я уже говорил до игры, что "Кривбасс" в этом году очень хорошая команда. По моему мнению, он будет претендовать на призовые места. Мы знали, что будет сложная игра. Спасибо ребятам за самоотдачу. После первого тайма мы проигрывали 0:1. Нашей команде сейчас не хватает стабильности, но спасибо, что они проявили характер, и мы победили в этом матче.

У нас не первый матч в этом сезоне, когда ребята, которые выходят на замену, решают судьбу матча. У нас очень много равноценных футболистов. Поэтому у нас нет разницы основные или запасные.

Я думаю, что этот матч понравился зрителям. Было очень много моментов. Футболисты принесли радость людям. У нас нет разницы домашняя или выездная игра. Наша задача, чтобы ребята прогрессировали. Мы играли активно с первых минут. Думаю, что это залог успеха", - рассказал наставник львовской команды.

По теме
yellow-arrow
Известны стартовые составы Динамо и Александрии на матч 9-го тура УПЛ
yellow-arrow
Вернидуб: Рух в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл
yellow-arrow
Минай: система ВАР на стадион не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде