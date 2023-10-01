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Известны стартовые составы Динамо и Александрии на матч 9-го тура УПЛ
Луческу против Ротаня
фото - ФК Динамо Київ
"Динамо" и "Александрия" объявили стартовые составы на матч 9-го тура УПЛ.
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Караваев, Бражко, Андриевский, Волошин, Ярмоленко, Буяльский, Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Малыш, Дячук, Биловар, Тымчик, Рамадани, Шепелев, Кабаев, Диалло, Царенко, Бенито
"Александрия": Ермаков, Кравченко, Смирный, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Шулянский, Эрнандес, Скорко, Джевани, Мартынюк
Запасные: Долгий, Гарькавенко, Микитишин, Кулаковский, Андрейчук, Базаев, Плакса, Ващенко, Безерра, Шостак, Погорелый, Таран
Игра начнется в 19.00. Следите за событиями в нашей
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