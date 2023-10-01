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Известны стартовые составы Динамо и Александрии на матч 9-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Луческу против Ротаня

Известны стартовые составы Динамо и Александрии на матч 9-го тура УПЛ

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" и "Александрия" объявили стартовые составы на матч 9-го тура УПЛ.

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Караваев, Бражко, Андриевский, Волошин, Ярмоленко, Буяльский, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Малыш, Дячук, Биловар, Тымчик, Рамадани, Шепелев, Кабаев, Диалло, Царенко, Бенито

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Смирный, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Шулянский, Эрнандес, Скорко, Джевани, Мартынюк

Запасные: Долгий, Гарькавенко, Микитишин, Кулаковский, Андрейчук, Базаев, Плакса, Ващенко, Безерра, Шостак, Погорелый, Таран

Игра начнется в 19.00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
upl.ua

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