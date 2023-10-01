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Вернидуб: Рух в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл
Коуч криворожской команды о матче с львовянами
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал
"Рух" в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл. Хотя игра нам давалась. Мы 1:0 выигрывали. Если бы реализовали возможности, которые мы создали в начале второго тайма, игра была бы совсем другой. Мы не реализовали, соперник забил мяч после углового, хорошо на добивание сыграл Рунич.
Затем назначили пенальти. Не знаю, был или нет. Есть судьи, пусть они разбирают. Мы немного руки опустили. Когда получили третий, то начали играть, но было уже поздно.
Борьба в верхней части турнирной таблицы становится еще лучше. Нам надо не вешать голову, проанализировать, что произошло, и готовиться к следующему туру с "Черноморцем", - рассказал Вернидуб.
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