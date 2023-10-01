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Вернидуб: Рух в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл

Премьер-лига
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Коуч криворожской команды о матче с львовянами

Вернидуб: Рух в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от львовского "Руха" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Рух" в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл. Хотя игра нам давалась. Мы 1:0 выигрывали. Если бы реализовали возможности, которые мы создали в начале второго тайма, игра была бы совсем другой. Мы не реализовали, соперник забил мяч после углового, хорошо на добивание сыграл Рунич.

Затем назначили пенальти. Не знаю, был или нет. Есть судьи, пусть они разбирают. Мы немного руки опустили. Когда получили третий, то начали играть, но было уже поздно.

Борьба в верхней части турнирной таблицы становится еще лучше. Нам надо не вешать голову, проанализировать, что произошло, и готовиться к следующему туру с "Черноморцем", - рассказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Кривбасс"

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Комментарии (1)
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dmitpan88 (Krivoy Rog)
01.10.2023 в 18:49
Рух просто сильнее,поэтому и победили-Кривбасс с такой игрой и морякам уступят..
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