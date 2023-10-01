Вишняк: Пожалуй, говорить, что мы потеряли 2 очка, язык не повернется

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал нулевую ничью с "Полесьем" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Не хватает нам реализации, чтобы забить гол. Не хватает остроты впереди. Не хочется об этом говорить. Надо упорно работать. Достичь того, чтобы мы улучшили и реализацию, и количество созданных моментов.

С того, как складывалась игра, она была ничейная. Пожалуй, говорить, что мы потеряли 2 очка, язык не повернется. Была равная игра. С равными шансами не победу. Когда мы научимся реализовывать моменты, мы будем ставить и выполнять более высокие задачи", - рассказал наставник "Колоса".