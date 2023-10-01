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Вишняк: Пожалуй, говорить, что мы потеряли 2 очка, язык не повернется
Наставник "Колоса" считает результат закономерным
Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал
"Не хватает нам реализации, чтобы забить гол. Не хватает остроты впереди. Не хочется об этом говорить. Надо упорно работать. Достичь того, чтобы мы улучшили и реализацию, и количество созданных моментов.
С того, как складывалась игра, она была ничейная. Пожалуй, говорить, что мы потеряли 2 очка, язык не повернется. Была равная игра. С равными шансами не победу. Когда мы научимся реализовывать моменты, мы будем ставить и выполнять более высокие задачи", - рассказал наставник "Колоса".
Это вторая нулевая ничья подряд для ковалевского клуба.
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