Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев: Мое личное мнение, что игра с Колосом ничейная
Коуч "волков" о первой ничьей своей команды в УПЛ
УПЛ ТБ
Главный тренер "Полесья" прокомментировал Юрий Калитвинцев прокомментировал
"Соперник очень хорошо сыграл в защите. Нам не удалось создать голевые моменты.
Мое личное мнение, что игра ничейная. Когда не создаешь моменты, победить тяжело. Я был бы не против, чтобы была победа, но я доволен ничьей", - рассказал наставник житомирской команды.
Эта ничья стала первой для "волков" в элитном украинском дивизионе.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ ТБ
Популярное сейчас
- Герой матча. Голкипер Авранша потянул пенальти и через несколько минут забил победный гол – ВИДЕО
- Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Интер Майами спасся от поражения на 90+5 минуте. Кривцов сыграл почти весь матч
- Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца / Расследование НКВД. Видео
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн