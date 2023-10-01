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Калитвинцев: Мое личное мнение, что игра с Колосом ничейная

Премьер-лига
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Коуч "волков" о первой ничьей своей команды в УПЛ

Калитвинцев: Мое личное мнение, что игра с Колосом ничейная

УПЛ ТБ

Новина українською

Главный тренер "Полесья" прокомментировал Юрий Калитвинцев прокомментировал нулевую ничью с "Колосом" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Соперник очень хорошо сыграл в защите. Нам не удалось создать голевые моменты.

Мое личное мнение, что игра ничейная. Когда не создаешь моменты, победить тяжело. Я был бы не против, чтобы была победа, но я доволен ничьей", - рассказал наставник житомирской команды.

Эта ничья стала первой для "волков" в элитном украинском дивизионе.

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В статье: Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир)
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Источник:
УПЛ ТБ

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