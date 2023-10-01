Калитвинцев: Мое личное мнение, что игра с Колосом ничейная

Главный тренер "Полесья" прокомментировал Юрий Калитвинцев прокомментировал нулевую ничью с "Колосом" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Соперник очень хорошо сыграл в защите. Нам не удалось создать голевые моменты.

Мое личное мнение, что игра ничейная. Когда не создаешь моменты, победить тяжело. Я был бы не против, чтобы была победа, но я доволен ничьей", - рассказал наставник житомирской команды.