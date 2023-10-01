Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иван Нестеренко: Чего бояться Шахтера? Такие же парни играют. Все мы равны
Его гол принес Ворскле победу над чемпионом
Фото - Спортивка / автор - Роман Породько
Игрок "Ворсклы" Иван Нестеренко в субботу отметился своим дебютным голом в УПЛ. Это был победный мяч в ворота "Шахтера". В матче, где перед этим Нестеренко упустил выход на пустые ворота. О голе, о матче с "Шахтером", о своих целях на ближайшее будущее Нестеренко рассказал в эксклюзивном интервью UA-Футбол.
- Иван, кто вас уже поздравил с вашим первым голом в УПЛ, еще и столь важным?
- Семья поздравляла, девушка. Многие тренера, с которыми я в детстве работал в Запорожье.
- После матча с "Шахтером" Виктор Скрипник назвал Вас "маленькой звездочкой"? Как вам таков статус?
- Приятно слышать такие слова от наставника. Однако я себя так не чувствую. Мы все в "Ворскле" – команда. Результат получается благодаря всей команде, а не только потому, что я забил. Это командные деяния.
- Тренеры хотят помочь мне усовершенствоваться. Они говорят почаще брать на себя игру, не бояться инициативы. В каждой игре подсказывают.
- "Ворскла" с первых минут очень смело играла против "Шахтера". Вообще не боялись соперника?
- Чего бояться? Такие же парни играют. Все мы равны. У нас вся команда настроилась, была готова. Мы знали, что будет нелегкая игра, но никто не боялся. Каждый был уверен друг в друге. Было много работы без мяча. В этом аспекте было тяжело. Надо было командно перестраиваться, отбирать мяч.
- Если говорить именно о ваших моментах, вы уже выяснили для себя, как и почему не забили в пустые ворота?
- Мне кажется, что я поспешил. Я имею в виду, что я расслабился, когда обыграл вратаря и думал, что мяч уже в воротах. А вышло так.
- Все новости футбола. Подписывайтесь на телеграм UA-Футбол
- Помните, что испытали после удара?
- Расстроился и все. Через пару минут отошел, продолжил играть. Слава Богу, что удалось исправиться.
- Партнеры не ругали?
- Нет, такого не было. Все нормально отнеслись. Напротив, поддержали.
- Эпизод с голом. Наигранная комбинация и вы четко знали, что должны бежать туда или это интуитивное чувство?
- Я бежал туда. Пердута часто отдает именно такие передачи. Я побежал туда, и очутился там, где нужно в нужное время.
- С Дмитрием Ризныком общались после матча?
- Мы играли вместе, но и раньше особо не общались.
- После поражения "Кривбасса" "Ворскла" одержала две яркие победы подряд. Как удалось так перестроиться?
- Это не впервые уже у "Ворсклы". И в прошлом сезоне такое случалось. Каждый переосмыслил, что следует правильно делать на поле. Кубковая игра с "Металлистом 1925" придала уверенности каждому. В тренировочном процессе ничего не менялось. Работали, как всегда.
- Вы воспитанник славной школы запорожского футбола. Кто ваш пример для подражания и какие цели перед собой в футболе ставите?
- Мне всегда нравился Степаненко. Еще с детства, когда смотрел футбол. Он тоже воспитанник запорожского футбола. Мы с ним лично не знакомы, но его игра и отношение всегда импонировали. Это топ-игрок. Что касается моих амбиций, то сейчас нужно прибавлять с каждой игрой, забивать. Для начала очень хочется попасть в молодежную сборную, а затем подниматься по карьерной лестнице. Наверное, как и каждому футболисту, когда-нибудь в будущем хочется попасть в топ-клуб.
- Как думаете, Вы уже готовы к вызову в молодежку? Возможно, какие-то аспекты игры еще следует улучшить?
- Я думаю, что готов. Хорошо, что я уже начал почаще играть в УПЛ. Даже забил в первый раз. Надо больше делать результативных действий на поле, чтобы привлекать к себе внимание. Отдавать пасы, забивать. Быть заметным постоянно. Тогда тренеры обратят внимание. Ну и думаю, что командные результаты влияют.
Фото - фК "Шахтер", Спортивка
Популярное сейчас
- С лидерством не получилось. Кривбасс - Рух 1:3
- Судей, которые работали на ВАР в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, отстранили
- Герой матча. Голкипер Авранша потянул пенальти и через несколько минут забил победный гол – ВИДЕО
- УПЛ. Шахтер - Ворскла 1:2. А что сказать-то хотели?
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО