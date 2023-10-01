Иван Нестеренко: Чего бояться Шахтера? Такие же парни играют. Все мы равны

Игрок "Ворсклы" Иван Нестеренко в субботу отметился своим дебютным голом в УПЛ. Это был победный мяч в ворота "Шахтера". В матче, где перед этим Нестеренко упустил выход на пустые ворота. О голе, о матче с "Шахтером", о своих целях на ближайшее будущее Нестеренко рассказал в эксклюзивном интервью UA-Футбол.

- Иван, кто вас уже поздравил с вашим первым голом в УПЛ, еще и столь важным?

- Семья поздравляла, девушка. Многие тренера, с которыми я в детстве работал в Запорожье.

- После матча с "Шахтером" Виктор Скрипник назвал Вас "маленькой звездочкой"? Как вам таков статус?

- Приятно слышать такие слова от наставника. Однако я себя так не чувствую. Мы все в "Ворскле" – команда. Результат получается благодаря всей команде, а не только потому, что я забил. Это командные деяния.

- Очень часто слышно с тренерской скамьи подсказки в Ваш адрес? Почему так много адресовано Вам?

- Тренеры хотят помочь мне усовершенствоваться. Они говорят почаще брать на себя игру, не бояться инициативы. В каждой игре подсказывают.

- "Ворскла" с первых минут очень смело играла против "Шахтера". Вообще не боялись соперника?

- Чего бояться? Такие же парни играют. Все мы равны. У нас вся команда настроилась, была готова. Мы знали, что будет нелегкая игра, но никто не боялся. Каждый был уверен друг в друге. Было много работы без мяча. В этом аспекте было тяжело. Надо было командно перестраиваться, отбирать мяч.

- Если говорить именно о ваших моментах, вы уже выяснили для себя, как и почему не забили в пустые ворота?

- Мне кажется, что я поспешил. Я имею в виду, что я расслабился, когда обыграл вратаря и думал, что мяч уже в воротах. А вышло так.

Все новости футбола. Подписывайтесь на телеграм UA-Футбол

- Помните, что испытали после удара?

- Расстроился и все. Через пару минут отошел, продолжил играть. Слава Богу, что удалось исправиться.

- Партнеры не ругали?

- Нет, такого не было. Все нормально отнеслись. Напротив, поддержали.

- Эпизод с голом. Наигранная комбинация и вы четко знали, что должны бежать туда или это интуитивное чувство?

- Я бежал туда. Пердута часто отдает именно такие передачи. Я побежал туда, и очутился там, где нужно в нужное время.

- С Дмитрием Ризныком общались после матча?

- Мы играли вместе, но и раньше особо не общались.

- После поражения "Кривбасса" "Ворскла" одержала две яркие победы подряд. Как удалось так перестроиться?

- Это не впервые уже у "Ворсклы". И в прошлом сезоне такое случалось. Каждый переосмыслил, что следует правильно делать на поле. Кубковая игра с "Металлистом 1925" придала уверенности каждому. В тренировочном процессе ничего не менялось. Работали, как всегда.

- Вы воспитанник славной школы запорожского футбола. Кто ваш пример для подражания и какие цели перед собой в футболе ставите?

- Мне всегда нравился Степаненко. Еще с детства, когда смотрел футбол. Он тоже воспитанник запорожского футбола. Мы с ним лично не знакомы, но его игра и отношение всегда импонировали. Это топ-игрок. Что касается моих амбиций, то сейчас нужно прибавлять с каждой игрой, забивать. Для начала очень хочется попасть в молодежную сборную, а затем подниматься по карьерной лестнице. Наверное, как и каждому футболисту, когда-нибудь в будущем хочется попасть в топ-клуб.

- Как думаете, Вы уже готовы к вызову в молодежку? Возможно, какие-то аспекты игры еще следует улучшить?

- Я думаю, что готов. Хорошо, что я уже начал почаще играть в УПЛ. Даже забил в первый раз. Надо больше делать результативных действий на поле, чтобы привлекать к себе внимание. Отдавать пасы, забивать. Быть заметным постоянно. Тогда тренеры обратят внимание. Ну и думаю, что командные результаты влияют.

Фото - фК "Шахтер", Спортивка