Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая ничья волков в УПЛ. Колос - Полесье 0:0. Видеообзор матча
Колос - Полесье ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Колос"
"Полесье" впервые в сезоне сыграло вничью. "Волки" могли замахнуться на первую строчку в турнирной таблице, но этого не произошло.
Впрочем, если для подопечных Юрия Калитвинцева зачетный балл на выезде - позитив, то для команды Ярослава Вишняка позитива мало: ковалевцы установили клубный антирекорд - 6 встреч подряд они не выигрывают. И на этот раз снова не забили: в 9-ти поединках сезона они имеют всего 6 голов.
УПЛ. Девятый тур. 01.10.2023
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле - Екатерина Монзуль (Киев)
Популярное сейчас
- Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
- Герой матча. Голкипер Авранша потянул пенальти и через несколько минут забил победный гол – ВИДЕО
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- С лидерством не получилось. Кривбасс - Рух 1:3
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО