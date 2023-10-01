Первая ничья волков в УПЛ. Колос - Полесье 0:0. Видеообзор матча

"Полесье" впервые в сезоне сыграло вничью. "Волки" могли замахнуться на первую строчку в турнирной таблице, но этого не произошло.

Впрочем, если для подопечных Юрия Калитвинцева зачетный балл на выезде - позитив, то для команды Ярослава Вишняка позитива мало: ковалевцы установили клубный антирекорд - 6 встреч подряд они не выигрывают. И на этот раз снова не забили: в 9-ти поединках сезона они имеют всего 6 голов.

УПЛ. Девятый тур. 01.10.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль (Киев)