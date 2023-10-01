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Первая ничья волков в УПЛ. Колос - Полесье 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Полесье ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Первая ничья волков в УПЛ. Колос - Полесье 0:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Новина українською

"Полесье" впервые в сезоне сыграло вничью. "Волки" могли замахнуться на первую строчку в турнирной таблице, но этого не произошло.

Впрочем, если для подопечных Юрия Калитвинцева зачетный балл на выезде - позитив, то для команды Ярослава Вишняка позитива мало: ковалевцы установили клубный антирекорд - 6 встреч подряд они не выигрывают. И на этот раз снова не забили: в 9-ти поединках сезона они имеют всего 6 голов.

УПЛ. Девятый тур. 01.10.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль (Киев)

"Колос" - "Полесье" 0:0

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В статье: Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир)
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