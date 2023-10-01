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Ярмоленко оформил 90-й ассист за Динамо
Легенда столичного клуба
Фото: ФК Динамо
В рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Александрию" (2:2 - второй тайм).
Вингер "бело-синих" Андрей Ярмоленко принял участие во втором голе своей команды. На 44-й минуте встречи 33-летний украинец отдал результативную передачу на Владислава Ваната.
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Этот ассист стал юбилейным, а именно 90-м для Андрея в футболке столичного клуба.
Всего за первую команду "Динамо" Ярмоленко провел 345 поединков и забил 140 голов.
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.10.2023 в 21:25
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