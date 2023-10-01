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Неудача на пути к первенству. Кривбасс - Рух 1:3. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривбасс - Рух ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Неудача на пути к первенству. Кривбасс - Рух 1:3. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

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"Кривбасс" имел все шансы, чтобы подняться на первую строчку в УПЛ. Но сегодня подопечным Юрия Вернидуба не удалось подняться выше действующего чемпиона страны.

Вместо этого, "Рух" приблизился к первой четверке, отставая лишь на один балл.

Криворожский клуб длительное время побеждал, лучше начал второй тайм, однако буквально за пять минут гости, очень прибавив после перерыва, переломили ход событий. Финальный результат - 3:1 в пользу львовского клуба.

9-й тур УПЛ, сезон 2023/24

1 октября, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Рух" (Львов) 1:3

Голы: Илич (42, пен.) - Рунич (63, 68), Климчук (66, пен.)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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