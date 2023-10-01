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Хавбек Руха: Настраивались на серьезную борьбу. И справились с этим вызовом
Автор дубля о победе над "Кривбассом" о победе над "Кривбассом"
ФК "Рух" / Автор невідомий
Полузащитник львовского "Руха" Василий Рунич прокомментировал
"Кривбасс" - очень хорошая команда, один из лидеров чемпионата. Мы ехали сюда и настраивались на хорошую игру и серьезную борьбу. И "Рух" справился с этим вызовом.
Ничего особенного перед выходом на замену тренер не говорил. На тот момент мы проигрывали 1:0 и все понимали, что нужно отыгрываться, усилив атакующую линию. Тренер почувствовал это и выпустил меня на поле.
В забитых голах больше заслуги команды, чем моя. Я просто оказался в правильном месте в правильное время. В эпизоде с первым голом мне сказали, чтобы я был на подборе. Знал, что мяч может отскочить и удалось быстро сориентироваться - пробил в касание, но не обошлось без везения. Впрочем рад, что так произошло.
Что касается второго гола, то прислушался к советам тренеров, которые говорили, что нужно забегать в штрафную площадку. Это был один из элементов нашей подготовки к этому матчу. Я знал, что Квасница может обыграть соперников на фланге, так и произошло - он разобрался и отдал мне фактически на пустые ворота. Этот гол - полностью заслуга Ильи", - рассказал 23-летний хавбек.
В этом поединке Василий дважды поразил ворота команды Юрия Вернидуба.
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