Луческу направляется к вершинам. Динамо - Александрия 4:2. Видеообзор матча

"Александрия", выступая на выезде в Киеве, дважды в ходе игры отыгрывалась и была очень близка к ничьей. Подопечные Ротаня могли уйти на перерыв с ничейным счетом, но Ванат сделал счет 2:1. До этого за киевлян отличился Бражко, который удачно заменил бывшего капитана Сидорчука. За "Александрию - Джевани.

Второй тайм начался с хорошего выхода гостей, которым удалось сравнять счет. Но полузащитник "Динамо" сделал дубль, а позже Буяльский поставил точку, забив четвертый мяч.

Таким образом "Александрия" уже 12 матчей подряд не может переиграть "Динамо".

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Украинская Премьер-лига, девятый тур

Киев, "Динамо им В. Лобановского"

"Динамо" - "Александрия" 4:2

Голы: Бражко 15, Ванат 44, Бражко 83, Буяльский 90+2 - Джевани 42, Скорко 47