Луческу направляется к вершинам. Динамо - Александрия 4:2. Видеообзор матча

"Александрия", выступая на выезде в Киеве, дважды в ходе игры отыгрывалась и была очень близка к ничьей. Подопечные Ротаня могли уйти на перерыв с ничейным счетом, но Ванат сделал счет 2:1. До этого за киевлян отличился Бражко, который удачно заменил бывшего капитана Сидорчука. За "Александрию - Джевани.
Второй тайм начался с хорошего выхода гостей, которым удалось сравнять счет. Но полузащитник "Динамо" сделал дубль, а позже Буяльский поставил точку, забив четвертый мяч.
Таким образом "Александрия" уже 12 матчей подряд не может переиграть "Динамо".