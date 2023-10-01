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Климчук: В первом тайме мы полностью превосходили Кривбасс
Форвард "Руха" о матче против команды Вернидуба
ФК "Рух" / Автор невідомий
Автор второго гола в ворота "Кривбасса" вингер львовского "Руха" Юрий Климчук прокомментировал
"В первом тайме мы полностью превосходили соперника. Удалось даже забить, но судьи не засчитали мой гол из-за офсайда. Далее "Кривбасс" забил гол с пенальти. Поэтому во втором тайме мы вышли на поле еще более заряженные и это помогло нам получить результат.
Игроки, которые вышли на замену, очень усилили игру - как Василий Рунич, так и Илья Квасница. Поэтому хочу поблагодарить их, всех остальных футболистов, тренеров, всех, кто помогал нам вне поля. Это был замечательный матч и замечательная победа.
Я считаю, что пенальти в ворота "Кривбасса" - стопроцентный. Защитник ударил меня по ноге, ребята говорили, что даже был слышен звук этого эпизода. После матча не было споров с соперником по этому поводу, я просто объяснил, что там произошло.
Сейчас нам нужно успокоиться и правильно подготовиться к следующей игре. Это будет непростой домашний матч с "Минаем". Все мысли теперь именно об этом сопернике", - рассказал нападающий львовской команды.
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