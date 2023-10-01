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Бражко: Мечтал, чтобы фанаты Динамо кричали мою фамилию. Это осуществилось
Владимир отметился дублем в матче с "Александрией"
Фото: ФК Динамо
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал
- Какие эмоции после первого дубля в составе первой команды "Динамо"?
- Очень положительные. Это мой первый дубль за "Динамо". Рад, что мы победили, а я помог команде.
- Как проходит адаптация в основе "Динамо" после ухода из команды Сергея Сидорчука?
- Из-за ошибок - с "Оболонью" я не очень хорошо сыграл. Сейчас я реабилитируюсь, чтобы показывать достойный результат в "Динамо".
- Какие эмоции от того, что большое количество фанатов выкрикивает твою фамилию? (Прим. - болельщиков на стадионе не было, однако присутствовала определенная группа фанатов в Мариинском парке).
- В детстве я мечтал сыграть за первую команду "Динамо", выйти под гимн клуба, и чтобы фанаты кричали мою фамилию. Мечта осуществилась. Я очень счастлив. И рад, что забил.
- Что было внутри команды после поражения в матче против "Оболони"? Что не удалось, чтобы пройти "Оболонь"?
- Я считаю, что нам не хватило, возможно, мотивации. Какая-то пустота была у нас, не было эмоций. Но мы с командой поговорили. Я считаю, что мы все наладим. И будет результат в чемпионате.
- В начале чемпионата говорили, что "Динамо" хватало на высокий темп только на первый тайм. Сейчас команда, казалось, держала темп более 70 минут, даже 80. Как сейчас чувствуешь?
- Я считаю, что да. Есть над чем работать, есть возможность повышать темп. Мы над этим работаем. Надеюсь, будет лучше и лучше, - рассказал Бражко.
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