Бражко: Мечтал, чтобы фанаты Динамо кричали мою фамилию. Это осуществилось

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал победу над "Александрией" в рамках 9-го тура УПЛ. В этом поединке 21-летний хавбек дважды поразил ворота команды Руслана Ротаня.

- Какие эмоции после первого дубля в составе первой команды "Динамо"?

- Очень положительные. Это мой первый дубль за "Динамо". Рад, что мы победили, а я помог команде.

- Как проходит адаптация в основе "Динамо" после ухода из команды Сергея Сидорчука?

- Из-за ошибок - с "Оболонью" я не очень хорошо сыграл. Сейчас я реабилитируюсь, чтобы показывать достойный результат в "Динамо".

- Какие эмоции от того, что большое количество фанатов выкрикивает твою фамилию? (Прим. - болельщиков на стадионе не было, однако присутствовала определенная группа фанатов в Мариинском парке).

- В детстве я мечтал сыграть за первую команду "Динамо", выйти под гимн клуба, и чтобы фанаты кричали мою фамилию. Мечта осуществилась. Я очень счастлив. И рад, что забил.

- Что было внутри команды после поражения в матче против "Оболони"? Что не удалось, чтобы пройти "Оболонь"?

- Я считаю, что нам не хватило, возможно, мотивации. Какая-то пустота была у нас, не было эмоций. Но мы с командой поговорили. Я считаю, что мы все наладим. И будет результат в чемпионате.

- В начале чемпионата говорили, что "Динамо" хватало на высокий темп только на первый тайм. Сейчас команда, казалось, держала темп более 70 минут, даже 80. Как сейчас чувствуешь?

- Я считаю, что да. Есть над чем работать, есть возможность повышать темп. Мы над этим работаем. Надеюсь, будет лучше и лучше, - рассказал Бражко.