Ротань: Мы понимали, с кем мы играли. Динамо на сегодня является лучшим за нас

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в рамках 9-го тура УПЛ.

- Как считаете, не сыграло ли с вами злую шутку то, что "Александрия" сбивала темп и играла на ничью?

- Я не скажу, что мы сбивали темп и не хотели играть. Мы делали замены только тогда, когда наши игроки травмировались. Поэтому никто темп не сбивал. Это во-первых.

А во-вторых, мы же понимали, с кем мы играли. "Динамо" на сегодня лучше нас. Поэтому мы действительно где-то не успевали в мастерстве, но с желанием все было хорошо.

Многое зависит от желания. У нас молодые и талантливые игроки. Им нужно время. Потому что большая половина игроков, которые пришли, не проходили с нами сборы. Мы их добирали по ходу сезона. Некоторые из них не играли полгода, некоторые - 3 месяца, некоторые - 2 года. Поэтому сейчас очень важная задача - подготовить их физически и улучшить понимание.

- Команда выиграла у "Руха" после длительной паузы. Что внутри команды? Есть ли желание вырывать, совершенствоваться?

- Вы видите, что нет желания у ребят? Я думаю, если вы смотрите футбол, то видите, что желание есть. Проблем с желанием нет. А то, что молодые игроки допускают ошибки - то это нормальный процесс. Что вы хотите? Чтобы 19-летний футболист играл без ошибок? Тогда он будет в сборной.

- Вопрос опыта только?

- Да. Они еще на таком уровне. Из них 80% еще не играли на таком уровне, в Премьер-лиге. Полгода назад они играли еще в U-19, очень многие из них. Как вы хотите, чтобы они росли и росли?

- После серии поражений в интернете ходили слухи относительно вашего будущего в "Александрии". Как можете прокомментировать?

- Я слухи не комментирую. Если кто-то комментирует слухи, то флаг им в руки.