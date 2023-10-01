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Ротань: Мы понимали, с кем мы играли. Динамо на сегодня является лучшим за нас
Наставник "Александрии" о поединке с командой Луческу
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал
- Как считаете, не сыграло ли с вами злую шутку то, что "Александрия" сбивала темп и играла на ничью?
- Я не скажу, что мы сбивали темп и не хотели играть. Мы делали замены только тогда, когда наши игроки травмировались. Поэтому никто темп не сбивал. Это во-первых.
А во-вторых, мы же понимали, с кем мы играли. "Динамо" на сегодня лучше нас. Поэтому мы действительно где-то не успевали в мастерстве, но с желанием все было хорошо.
Многое зависит от желания. У нас молодые и талантливые игроки. Им нужно время. Потому что большая половина игроков, которые пришли, не проходили с нами сборы. Мы их добирали по ходу сезона. Некоторые из них не играли полгода, некоторые - 3 месяца, некоторые - 2 года. Поэтому сейчас очень важная задача - подготовить их физически и улучшить понимание.
- Команда выиграла у "Руха" после длительной паузы. Что внутри команды? Есть ли желание вырывать, совершенствоваться?
- Вы видите, что нет желания у ребят? Я думаю, если вы смотрите футбол, то видите, что желание есть. Проблем с желанием нет. А то, что молодые игроки допускают ошибки - то это нормальный процесс. Что вы хотите? Чтобы 19-летний футболист играл без ошибок? Тогда он будет в сборной.
- Вопрос опыта только?
- Да. Они еще на таком уровне. Из них 80% еще не играли на таком уровне, в Премьер-лиге. Полгода назад они играли еще в U-19, очень многие из них. Как вы хотите, чтобы они росли и росли?
- После серии поражений в интернете ходили слухи относительно вашего будущего в "Александрии". Как можете прокомментировать?
- Я слухи не комментирую. Если кто-то комментирует слухи, то флаг им в руки.
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