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Луческу: Проблемы Шахтера, Зари и Днепра-1 нас не должны интересовать
Наставник столичной команды о победе над "Александрией"
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
- После кубкового матча вы говорили о травме Ваната, который сегодня вышел в старте. Насколько серьезной была эта травма?
- У него было повреждение, мы дали ему отдохнуть несколько дней. За два дня до сегодняшней игры он вернулся к тренировкам. Врачи сделали тесты, которые показали, что он готов играть.
- Уже третья ваша игра в этом сезоне завершается со счетом 4:2. Видите ли вы в этом определенную закономерность?
- Это плохо, что мы пропускаем такие мячи, как сегодня после стандартных положений. Но важно, что мы побеждаем. Мы пропускаем много голов, но и забиваем немало. Мы хорошо начали игру, сразу забили. И хорошо играли в конце матча. А вот в середине игры команда играла не так, как я бы хотел.
Чемпионату очень не хватает болельщиков на трибунах, которые могли бы оказывать давление на футболистов. Кроме того, чемпионат покинуло много украинских топ-игроков, и в УПЛ пока нет легионеров высокого уровня. Сейчас все команды примерно на одном уровне. Каждая команда может выиграть у каждой, все играют с желанием. Без сильных легионеров уровень команд выровнялись. Поэтому для нас важно продолжать побеждать.
- Вдохновляет ли вашу команду то, что "Шахтер" сейчас не в лучшей форме, и это шанс для "Динамо" выйти на первое место в случае победы во всех перенесенных матчах?
- Вопрос не в "Шахтере", нас это не должно волновать. Мы должны быть хорошо подготовленными к каждой игре и каждый раз выходить на поле с уверенностью в своих силах и жаждой победить. Проблемы других клубов, "Зари", "Днепра-1", нас не должны интересовать.
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