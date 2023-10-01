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Ванат: Луческу нам говорит, что каждая победа зависит от следующей победы

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав забил второй мяч киевлян в матче против "Александрии"

Ванат: Луческу нам говорит, что каждая победа зависит от следующей победы

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал свой гол и победу над "Александрией" в рамках 9-го тура УПЛ.

- Эмоции положительные, удалось выиграть. В конце встречи дожали соперника, который тянул время. В принципе, довольны результатом.

- Ожидали ли от "Александрии" такой игры? Ведь в последнее время соперник не мог похвастаться хорошими результатами...

- На "Динамо" все соперники настраиваются по-особенному. Даже если перед этим проиграли все матчи, на игру с нами все выходят как на последнюю. Мы были готовы, что они будут прессинговать, было видно, как тренерский штаб готовил их к сегодняшнему противостоянию.

- Прокомментируй свой гол.

- Караваев протащил мяч, Ярмоленко подхватил, прострелил - и удалось замкнуть.

- Ты показал особый жест после забитого мяча. Он что-то означает?

- Да, означает, но это личное. Не буду раскрывать этот секрет.

- После матча с "Оболонью" как настраивались, насколько психологически было тяжело?

- Конечно, когда ты проигрываешь, то эмоции совсем не те. Мистер нам говорит, что каждая победа зависит от следующей победы. Сегодня нам удалось сплотиться, победить - и теперь готовимся к следующим соперникам.

- Следующая игра будет с "Полесьем", причем не на выходных, а уже в ближайшую пятницу. Изменится ли подготовка из-за этого?

- Думаю, ничего меняться не будет. У нас еще есть пять дней в запасе, которых должно хватить, чтобы подготовиться к этой игре.

- Что тренер говорил в раздевалке, какая царила атмосфера?

- Атмосфера, как после каждой победы, была очень хорошей. Поздравили друг друга с хорошим результатом - и двигаемся дальше.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Владислав Ванат
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
01.10.2023 в 22:43
Почти что афоризм
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