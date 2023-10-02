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Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября

Премьер-лига
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График всех топ-матчей недели

Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября

Фото: uefa.com

UA-Футбол
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Еврокубки снова вступают в свои права. Вторник, среда, четверг – дни разборок на международной арене. А запев и продолжение состоятся в национальных чемпионатах. К примеру, в понедельник состоится еще один матч УПЛ, а уже в пятницу – новый тур. Суббота и воскресенье, как обычно, также будут насыщены играми. UA-Футбол выделяет в календаре самые важные матчи недели.

Все самые яркие моменты топ-матчей в режиме Live на Telegram UA-Football

Понедельник, второе октября

Внимание, конечно, будет приковано к УПЛ, где "Днепр-1" попытается продолжить победное шествие в чемпионате и реабилитироваться за вылет из Кубка Украины. В Англии "Челси" нашего Михаила Мудрика сыграет против "Фулхэма". Насыщенный день в Италии, хотя там обойдется без топ-противостояний.

  • "Днепр-1" – "Металлист 1925". 17:00. УПЛ. УНИАН, YouTube
  • "Сассуоло" – "Монца". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Торино" – "Верона". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Фиорентина" – "Кальяри". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Лас-Пальмас" – "Сельта". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Фулхэм" – "Челси". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

Вторник, третье октября

В чемпионате Англии состоится один матч, но нас он интересует мало, ведь без топ-команд. Все внимание – к Лиге чемпионов, где состоится восемь поединков, среди которых – "Наполи" - "Реал". Также интересно будет в Милане, где местный "Интер" проэкзаменует "Бенфику" нашего Анатолия Трубина.

  • "Зальцбург" – "Реал Сосьедад". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Унион" – "Брага". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Интер" – "Бенфика". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Копенгаген" – "Бавария". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Ланс" – "Арсенал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Манчестер Юнайтед" – "Галатасарай". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Наполи" – "Реал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • ПСВ – "Севилья". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, четвертое октября

В среду Лига чемпионов продолжится – и здесь все внимание к "Шахтеру". Он сыграет против теоретически самой слабой команды нашей группы. Для нас это топ-противостояние, но для нейтрального зрителя есть куда более интересные вывески. К примеру, "Ньюкасл - ПСЖ или "Боруссия" (Дортмунд) - "Милан".

  • "Антверпен" – "Шахтер". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Фейеноорд". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Боруссия" (Дортмунд) – "Милан". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Ньюкасл" – ПСЖ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Порту" – "Барселона". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Лейпциг" – "Манчестер Сити". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Селтик" – "Лацио". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Црвена Звезда" – "Янг Бойз". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, пятое октября

А в четверг – матчей еще больше. Правда, в турнирах низших рангов. Однако мы для себя и здесь найдем интересное. В первую очередь – это игра "Зари" в далекой и живописной Исландии. В Лиге Европы будет несколько стычек представителей топ-чемпионатов. В частности, английско-французское, немецко-английское, испано-французское и т.д. Также – матчи с участием команд, где есть украинцы.

  • "Марсель" – "Брайтон". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Спортинг" – "Аталанта". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Фрайбург" – "Вест Хэм". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Вильярреал" – "Ренн". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Ракув" – "Штурм". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Ливерпуль" – "Унион Сент-Жилуаз". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Славия" – "Шериф". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Брейдаблик" – "Заря". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Балкани" – "Динамо" (Загреб). 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Гент" – "Маккаби" (Тель-Авив). 19:45. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, шестое октября

Вы точно не успеете соскучиться по УПЛ, а она уже подарит новый матч. Тем более – матч очень интересный. Амбициозное "Полесье" сыграет против "Динамо". В Италии обращаем внимание на поединок "Эмполи", где без надежды надеемся на Виктора Коваленко. Также интересные матчи будут в Первой лиге. Есть смысл заглянуть и туда.

  • "Полесье" – "Динамо". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Металлист" – "Агробизнес". 18:00. Первая лига. YouTube
  • "Прикарпатье" – "Нива" (Тернополь). 18:00. Первая лига. YouTube
  • "Эмполи" – "Удинезе". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Боруссия" (Менхенгладбах) – "Майнц". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Лечче" – Сассуоло". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Атлетик" – "Альмерия". 22:00. Примера. MEGOGO

Суббота, седьмое октября

В субботу тоже будет Первая лига, но в этот день, в отличие от пятницы, ей будет сложно конкурировать в борьбе за зрительское внимание. Ведь будет три матча УПЛ, ряд игр в АПЛ, матч команды Руслана Малиновского против "Милана", а также игры украинизированных представителей Ла Лиги. Одним словом, весело.

  • "Днепр-1" – "Верес". 13:00. УПЛ. УНИАН
  • ЛНЗ – "Александрия". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Кадис" – "Жирона". 15:00. Примера. MEGOGO
  • "Колос" – "Ворскла". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Бернли" – "Челси". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Эвертон" – "Борнмут". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • МЮ – "Брентфорд". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Реал" – "Осасуна". 17:15. Примера. MEGOGO
  • "Мальорка" – "Валенсия". 19:30. Примера. MEGOGO
  • "Дженоа" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

Воскресенье, восьмое октября

Будет завершаться очередной тур в УПЛ. В Испании сыграет "Барселона", но изюминка – это супер-противостояние в Англии. "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити". Бывшие конкуренты в борьбе за чемпионство. Зинченко против своей бывшей команды. Именно то, что нужно на исходе рабочей недели.

  • "Оболонь" – "Металлист 1925". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Рух" - "Минай". 15:00. УПЛ. YouTube
  • "Брайтон" – "Ливерпуль". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Вест Хэм" – "Ньюкасл". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Кривбасс" – "Черноморец". 17:00. УПЛ. YouTube
  • "Атлетико" – "Реал Сосьедад". 17:15. Примера. MEGOGO
  • "Арсенал" – "Манчестер Сити". 18:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Наполи" – "Фиорентина". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Гранада" – "Барселона". 22:00. Примера. MEGOGO

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