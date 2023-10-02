Луческу: Пока что не планируем покупать кого-то из чемпионата Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после победы над "Александрией" ответил на вопрос планирует ли столичный клуб подписывать игроков из клубов УПЛ.

- Рассматриваете ли вы как усиление кого-либо из составов тех команд, с которыми сыграли в этом сезоне?

- Если команды имеют в своем составе хороших футболистов, то они их не продадут. Тем более, сейчас игроки из чемпионата Украины обычно едут за границу.

В данной ситуации имеет смысл больше обращать на молодежь. Её сейчас много на виду. Даже сегодня в составе "Александрии" играли Скорко и Шулянский - это наши воспитанники. Одним словом, мы пока не планируем покупать кого-либо из чемпионата Украины.