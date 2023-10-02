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Луческу: Пока что не планируем покупать кого-то из чемпионата Украины
Наставник киевлян ответил на вопрос, который интересует всех болельщиков клуба
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после
- Рассматриваете ли вы как усиление кого-либо из составов тех команд, с которыми сыграли в этом сезоне?
- Если команды имеют в своем составе хороших футболистов, то они их не продадут. Тем более, сейчас игроки из чемпионата Украины обычно едут за границу.
В данной ситуации имеет смысл больше обращать на молодежь. Её сейчас много на виду. Даже сегодня в составе "Александрии" играли Скорко и Шулянский - это наши воспитанники. Одним словом, мы пока не планируем покупать кого-либо из чемпионата Украины.
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