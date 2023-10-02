Юрий Вернидуб: Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти. Но поставили. Значит – так надо

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал домашний матч против львовского "Руха" – 1:3 на пресс-конференции.

– Это футбол. Где-то мы сегодня не так выглядели, как всегда смотримся дома. Где-то мы уступили в скорости, борьбе, подборах. Это было видно. К сожалению, говорю как есть. В первые 20-25 минут они лучше смотрелись. Но потом мы более-менее пришли в себя, начали проводить свои атаки, заработали 11-метровый, который реализовали.

Ушли на перерыв с преимуществом в счете – 1:0. А в начале второго тайма забивай мы свои моменты, все могло сложиться по-другому. Где-то неточно отдали; там Ххомченовский решил не бить, а отдавать пас… Потом неплохой момент был у Дибанго, если бы отдал лучше Задераке… Но не забили. Мы свое не забили.

А они разыграли угловой, потом пошла подача, подбор – Рунич неплохо поймал мяч на ногу. Второй гол не хочется и комментировать. На мой взгляд, пенальти там и близко не было. Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти. Бескоровайный был первым на мяче и просто выбивал его. Климчук падает – арбитр ставит пенальти. Если есть VAR на матче, то этот арбитр должен подсказать, что нужно проверить.

Но они его даже не стали проверять. Ну, значит, так надо было. Не хочется больше по этой теме говорить. Трудно. Поздравляю "Рух" с победой. Мы сегодня могли возглавить таблицу, но не удалось. Ничего страшного, вся борьба впереди. Теперь будем готовиться к "Черноморцу", тоже непростая игра ожидается. Сегодня не наш день, можно сказать.

– Показалось, что "Кривбасса" сегодня не хватило "физики". Так ли это?

– Мы проиграли. Проиграли в борьбе, подборах, физическом плане. Чтобы вы понимали, мы играли с "Черноморцем" на Кубок. У соперника только три футболиста играли в том матче по сравнению с поединком против "Александрии" в чемпионате. А мы играли практически основным составом. Но это не проблема. Думаю, у наших ребят было достаточно времени, чтобы восстановиться. Возможно, где-то давил результат.

Понимали ведь, что "Шахтер" свой матч сыграл, и мы могли пойти еще выше. Где-то не поверили. Я им говорил, главное, выйти и сыграть с горячим сердцем и холодной головой. Где-то это не получилось, к сожалению.

– Жан По вышел в концовке и усилил игру. Может быть, нужно было его раньше выпускать?

- Скажу так, оставалось десять минут до конца игры, потому замену и сделали. Он получился свеженький, остальные уже "наелись". Жан – очень талантливый футболист, технический, скоростной. Но ему еще нужно время, чтобы принять физическую форму. Поверьте, если бы мы его выпустили сразу после перерыва, сил не хватило бы на все 45 минут в такой динамичной, интенсивной игре.

– Как себя чувствует Даниэль Соса?

– Думаю, Соса нам сможет помочь где-то не раньше начала ноября.

Напомним, что "Кривбасс" уступил в девятом туре УПЛ "Руху" со счетом 1:3.