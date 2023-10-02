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Тренер Руха: у нас пока нет задач. Может, через год-два появятся
Виталий Пономарев прокомментировал победный матч с Кривбассом
Фото: ФК Рух
Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев рассказал о выездном матче 9 тура УПЛ против криворожского "Кривбасса" (3:1) на пресс-конференции.
– Еще до матча говорил, что "Кривбасс" – хорошая команда, которая будет претендовать на самые высокие места, первую тройку. Мы ехали в Кривой Рог, зная, что будет очень серьезная игра. Думаю, она понравилась зрителям, потому что было много голевых моментов. Никто не закрывался и все играли в атакующий футбол. Рад, что наши ребята, которым еще не хватает стабильности, играли до конца в свой футбол.
– Что сказали своим ребятам в перерыве?
- Попросил, чтобы они играли интенсивнее и не боялись, ведь они выглядели хорошо в первой половине игры. Повторюсь, нам не хватает стабильности, мы еще набираемся опыта. Потому ошибки есть и будут. Но заметно, что футболисты прогрессируют.
– При счете 3:1 "Рух" тянул время. Было ли это запланировано так играть?
– Это тактические моменты. Не могу сказать, что мы часто задерживали время. Конечно, с минуты 25-го второго тайма играли вторым номером, ведь счет это требовал.
–"Рух" в прошлом сезоне и в этом. Видите разницу?
- Усиление – это наши молодые футболисты и наш тренировочный процесс. Конечно, мы хотим, чтобы ребята, дважды подряд выигравшие чемпионат U-19, перешли во взрослый футбол и прогрессировали на уровне УПЛ.
- А как насчет задачи "Руха" на сезон?
– Пока нет задач. Возможно, через год-два появятся. Игроки "Руха" – это будущее нашего футбола.
– Считаете, что Климчук уже дорос до уровня сборной?
– Он – лидер "Руха", но тренер сборной имеет свою игровую модель и видение состава. Я понимаю тренера сборной Украины, он желает брать игроков под стиль своей команды. Если Климчук будет работать на том же уровне, что и сейчас, то его непременно вызовут в сборную.
Напомним, что в матче девятого тура УПЛ "Рух" одержал волевую победу над "Кривбассом" 3:1.
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