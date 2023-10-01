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Днепр-1 — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 — Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 2 октября
Фото: ФК Металіст 1925
Подопечные Юрия Максимова довольно неплохо заиграли в последних матчах. Возможно, именно так сработал эффект от прихода нового главного тренера. Однако смогут ли "спортклубовцы" закрепить успех на своем стадионе?
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Поединок "Днепр-1" — "Металлист 1925" состоится в понедельник, 2 октября, на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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