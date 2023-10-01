  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Днепр-1 — Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 2 октября

Днепр-1 — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Юрия Максимова довольно неплохо заиграли в последних матчах. Возможно, именно так сработал эффект от прихода нового главного тренера. Однако смогут ли "спортклубовцы" закрепить успех на своем стадионе?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Днепр-1" — "Металлист 1925" состоится в понедельник, 2 октября, на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Днепр-1 — Металлист 1925
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
yellow-arrow
Днепр-1 - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
На матче Минай - Оболонь члены бригады арбитров ругали футболистов нецензурной лексикой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: телетрансляции УПЛ Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде