Днепр-1 — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Подопечные Юрия Максимова довольно неплохо заиграли в последних матчах. Возможно, именно так сработал эффект от прихода нового главного тренера. Однако смогут ли "спортклубовцы" закрепить успех на своем стадионе?

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Поединок "Днепр-1" — "Металлист 1925" состоится в понедельник, 2 октября, на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Днепр-1 — Металлист 1925 Смотреть трансляцию

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