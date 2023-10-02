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На матче Минай - Оболонь члены бригады арбитров ругали футболистов нецензурной лексикой
Об этом сообщают очевидцы – источники UA-Футбол на матче
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Матч девятого тура УПЛ "Минай" – "Оболонь" (0:1) закончился судейским скандалом. После игры закарпатский клуб выступил с заявлением, в котором говорится о несправедливом судействе. Среди прочего, клуб на своих медиаресурсах приводит следующее заявление:
"Теперь Афанасьев не указал на отметку после нарушения правил на Тимуре Кораблине. Этот момент уже успел прокомментировать Лучано Луччи. "Ассистент арбитра должен был взять на себя инициативу", - именно эти слова главы комитета арбитров УАФ привел в послематчевой студии Максим Гиленко".
Как сообщают побывавшие на матче источники UA-Футбол, ассистент арбитра все же взял на себя инициативу. Но заключалась она в выражении нецензурной брани. В моменте, о котором идет речь в заявлении, ассистент арбитра через гарнитуру сказал арбитру в поле "шли его [игрока "Миная", который апеллировал относительно пенальти] нах...й".
Отметим, что также наши очевидцы сообщают и о других эпизодах, в которых от судей шла нецензурная брань. В вышеописанном эпизоде фигурировал первый ассистент арбитра Владимир Думенко (на фото - выше). Арбитром в поле был Александр Афанасьев.
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