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Днепр-1 - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Мария Шайк
Девятый тур УПЛ будут закрывать команды, представляющие города, ранее серьезно конкурировавшие между собой на футбольной карте Украины. Это были ожесточенные враги. Днепр и Харьков. Сейчас времена другие, дерби уже не то, но матч все равно обещает быть интересным. "Днепр-1" – после смены тренера, "Металлист 1925" – после смены инвестора.
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Матч девятого тура состоится в понедельник, второго октября, в 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube-канале FooтballHab. Трансляция – бесплатная.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции в матче-центре UA-Футбол >>>
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