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Днепр-1 - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.10. 2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Обе команды переживают перестройку. "Днепр-1" учится играть под руководством нового тренера, а "Металлист 1925" попытается обрести стабильность на попечении новых инвесторов.
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Матч девятого тура УПЛ состоится в понедельник, второго октября, в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотреть можно в этой новости.
УПЛ. 9-й тур
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Львов)
"Днепр-1" 17:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция —УНИАН, YouTube
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