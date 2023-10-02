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Днепр-1 - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.10. 2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды переживают перестройку. "Днепр-1" учится играть под руководством нового тренера, а "Металлист 1925" попытается обрести стабильность на попечении новых инвесторов.

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Матч девятого тура УПЛ состоится в понедельник, второго октября, в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотреть можно в этой новости.

УПЛ. 9-й тур

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Львов)

"Днепр-1" 17:00 "Металлист 1925"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция —УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Металіст 1925
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