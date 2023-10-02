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Источник: Верес может получить наказание за допуск зрителей на стадион. Речь идет не о штрафах

Премьер-лига
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Вересу могут дисквалифицировать домашний стадион, а ЛНЗ условно забанили арену

Источник: Верес может получить наказание за допуск зрителей на стадион. Речь идет не о штрафах

instagram.com/veres.club

UA-Футбол
Новина українською

Клуб Украинской премьер-лиги "Верес" под угрозой условной дисквалификации домашнего стадиона, сообщает ведущий программы KDK Сергей Болотников для XSPORT

Контрольно дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал "Верес" за нарушением запрета допуска болельщиков на трибуны в условиях войны. КДК УАФ обязал "Верес" уплатить обязательный денежный взнос в общем размере 200 000 грн за матч против "Ингульца" и "Металлурга" Запорожье, но как показывает время, штрафы в таких размерах не остановило болельщиков.

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Последний матч Вереса против ЛНЗ вызвал новую волну штрафов, вот так, например на два матча "забанили" арену ЛНЗ и оштрафовали на 150 тысяч гривен.

Добавим, что после девяти сыгранных туров "Верес" занимает пятнадцатое место турнирной таблицы. Свой следующий матч команда из Ровно сыграет против "Днепра-1" на выезде.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
XSPORT

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.10.2023 в 16:38
Верес с народа тянет бабки --штрафуйте
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