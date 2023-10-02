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Днепр-1 и Металлист 1925 объявили составы на матч девятого тура УПЛ. Когут снова на позиции форварда
Игра начнется в 17:00
Фото: СК Дніпро-1
В понедельник, второго октября, в 17:00 стартует последний матч девятого тура УПЛ. В Днепре сыграют "Днепр-1" и "Металлист 1925". Команды объявили составы на игру:
"Днепр-1": Волынец – Адамюк, Сваток, Кравец, Каплиенко – Сарапий, Рубчинский, Пихалёнок – Леднев, Гуцуляк – Когут.
"Металлист 1925": Мозиль – Жичиков, Червак, Курило, Безуглый – Габелок, Ари, Бека – Чирук, Дмитренко – Борячук.
На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция. Также можно просмотреть видеоэфир.
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