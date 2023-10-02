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Два хавбека Руха вернулись в общую группу команды

Премьер-лига
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Вив Соломон-Отабор и Остап Притула восстановились после травм

Два хавбека Руха вернулись в общую группу команды

ФК Рух/Автор неизвестен

Новина українською

Два игрока "Руха", полузащитники Вив Соломон-Отабор и Остап Притула, восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Как сообщает Sport.ua, оба игрока со вторника возвращаются к тренировкам с командой.

Таким образом, оба футболиста будут доступны на матч 10-го тура УПЛ с "Минаем", который состоится на выходных.

"Рух" занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

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В статье: Рух (Львов) Вив Соломон-Отабор
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Источник:
sport.ua

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