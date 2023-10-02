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Два хавбека Руха вернулись в общую группу команды
Вив Соломон-Отабор и Остап Притула восстановились после травм
ФК Рух/Автор неизвестен
Два игрока "
Как сообщает Sport.ua, оба игрока со вторника возвращаются к тренировкам с командой.
Таким образом, оба футболиста будут доступны на матч 10-го тура УПЛ с "Минаем", который состоится на выходных.
"Рух" занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.
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Источник:sport.ua
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