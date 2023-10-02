Риццоли пояснил спорные судейские решения в матчах Шахтер - Ворскла и Минай - Оболонь

Комитет арбитров УАФ разъяснил толкование резонансных судейских решений в игровых эпизодах поединков 9-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ворскла" и "Минай" - "Оболонь".

С разъяснениями выступил главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли.

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"Шахтер" - "Ворскла". Арбитр - Виктор Копиевский.

21 мин.

Решения на поле: пенальти без карточки.

Правильное решение: пенальти без карточки.

Объяснение/размышление: арбитр правильно назначает пенальти за действия защитника "Шахтера" Чигринского против нападающего соперника. На самом деле, Чигринского опережает играющий в мяч соперник, в то время как защитник наносит ему явный удар ногой в ступню. Назначение пенальти без применения дисциплинарных санкций является верным решением.

ВАР: ВАР правильно ограничивается проверкой событий. Если бы арбитр не назначил пенальти, тогда ВАР должен был бы вмешаться, предложив арбитру просмотр на поле, чтобы он просмотрел видео и назначил пенальти.

"Минай" - "Оболонь". Арбитр – Александр Афанасьев.

88 мин.

Решение на поле: нет пенальти, нет карточки.

Правильное решение: пенальти без карточки

Объяснение/размышление: хоть арбитр и занимает хорошую позицию, однако он ошибается, не назначив пенальти за толчок игрока ФК "Минай". Защитник "Оболони" Косовский действительно толкает нападающего в спину очевидным образом, что приводит к его падению и препятствует ему продолжить собственные действия. Арбитр должен назначить пенальти. В такой ситуации, как эта, ассистент арбитра № 1, занимавший идеальную позицию, должен помочь арбитру принять правильное решение.

ВАР: К сожалению, ВАР на этом матче не было, но в случае, будь он, он бы, конечно, обратил внимание арбитра на этот эпизод и предложил ему просмотреть видео на предмет назначения пенальти.