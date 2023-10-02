Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Риццоли пояснил спорные судейские решения в матчах Шахтер - Ворскла и Минай - Оболонь
Правильный пенальти в ворота Шахтера и ошибочно не назначенный в ворота Оболони
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Комитет арбитров УАФ разъяснил толкование резонансных судейских решений в игровых эпизодах поединков 9-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ворскла" и "Минай" - "Оболонь".
С разъяснениями выступил главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли.
"Шахтер" - "Ворскла". Арбитр - Виктор Копиевский.
21 мин.
Решения на поле: пенальти без карточки.
Правильное решение: пенальти без карточки.
Объяснение/размышление: арбитр правильно назначает пенальти за действия защитника "Шахтера" Чигринского против нападающего соперника. На самом деле, Чигринского опережает играющий в мяч соперник, в то время как защитник наносит ему явный удар ногой в ступню. Назначение пенальти без применения дисциплинарных санкций является верным решением.
ВАР: ВАР правильно ограничивается проверкой событий. Если бы арбитр не назначил пенальти, тогда ВАР должен был бы вмешаться, предложив арбитру просмотр на поле, чтобы он просмотрел видео и назначил пенальти.
"Минай" - "Оболонь". Арбитр – Александр Афанасьев.
88 мин.
Решение на поле: нет пенальти, нет карточки.
Правильное решение: пенальти без карточки
Объяснение/размышление: хоть арбитр и занимает хорошую позицию, однако он ошибается, не назначив пенальти за толчок игрока ФК "Минай". Защитник "Оболони" Косовский действительно толкает нападающего в спину очевидным образом, что приводит к его падению и препятствует ему продолжить собственные действия. Арбитр должен назначить пенальти. В такой ситуации, как эта, ассистент арбитра № 1, занимавший идеальную позицию, должен помочь арбитру принять правильное решение.
ВАР: К сожалению, ВАР на этом матче не было, но в случае, будь он, он бы, конечно, обратил внимание арбитра на этот эпизод и предложил ему просмотреть видео на предмет назначения пенальти.
Популярное сейчас
- Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу
- ТаТоТаке: Коломойский в августе пообещал судейскому Комитету Украины бонус в тридцать миллионов гривен
- Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды
- Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца / Расследование НКВД. Видео
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО