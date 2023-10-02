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Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой

Премьер-лига
(1 голосов)

Йожеф Йожефович разнес и Динамо и Александрию

Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о матче 8-го тура УПЛ, в котором подопечные Луческу обыграли "Александрию" 4:2.

"Ничего нового мы не увидели. За "Александрию" играли совсем молодые ребята. У "Динамо" всегда ошибка за ошибкой, а "Александрия" — никакая. Не понимаю, для чего тренер, если он не занимается командой. Бражко забил два идентичных гола — почему в перерыве не сказать, что кто-то должен быть на дальней штанге? Киевлянам тоже забили похожий гол. Не знаю, как так можно. Слабая игра, неинтересная.

Раньше я смотрел матчи дубля "Динамо" — они лучше играли. С ними проводилась работа, ребята знали, что делать. Сейчас — ведут мяч в лоб, без замаха, без обманных движений, которые нужно делать мгновенно. Что можно сделать в штрафной площади, когда там шестнадцать игроков? Уровень нынешней УПЛ — это Вторая лига, раньше.

Посмотрим, как дальше будут дела в "Шахтере". Думаю, ван Леувен давал нагрузку и "перегрузил" игроков. Тренер "посадил" футболистов и теперь надо их оттуда "вытаскивать" — нет скорости, просто передачи друг другу. При этом, игроки "Шахтера" стали "пижонистыми". Думали, что с легкостью всех переиграют", - сказал Сабо.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.10.2023 в 17:51
І не кажіть, Йожефовичу! В наші часи і дівчата були молодші!
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