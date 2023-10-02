  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бражко: Дважды пошел на дальнюю штангу – и дважды забил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бражко: Дважды пошел на дальнюю штангу – и дважды забил

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Динамо обыграло Оболонь, Бражко оформил дубль

Бражко: Дважды пошел на дальнюю штангу – и дважды забил

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал победу над "Александрией" (4:2) в рамках 9-го тура УПЛ. В этом поединке 21-летний хавбек дважды поразил ворота команды Руслана Ротаня.

– Эмоции положительные, мы победили. Это мой первый дубль за "Динамо", я очень доволен, что он помог команде достичь положительного результата, которого мы сегодня полностью заслужили.

– Чувствовал, что сегодня сможешь забить?

– Да, было такое ощущение (улыбается). Хорошо, что удалось материализовать эти мысли в поле.

Читайте такжеЛуческу направляется к вершинам. Динамо - Александрия 4:2. Видеообзор матча

– Оба мяча были забиты после подач с угловых. Это ваши отработанные на тренировках комбинации?

– Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней стойке, дважды туда пошел – и дважды забил.

– Что было в раздевалке после матча, который говорил тренер?

– Все с хорошим настроением, покричали немного. Но забываем этот матч, он уже история, и готовимся к следующему. Хочется побеждать в каждом матче и в итоге завоевать чемпионство.

- При счете 2:2 верили в то, что удастся одержать победу?

– Да, счет был шатким, но я знал, что мы победим, поскольку мы полностью контролировали игру.

– Сейчас "Динамо" является лидером по потерянным очкам, имея еще три игры в запасе по сравнению с конкурентами за первую строчку. Можно чувствовать себя более или менее уверенно, учитывая, что сейчас все в наших руках?

- Самое главное – это выходить на поле и побеждать в каждом матче. И тогда все будет хорошо.

- После матча с "Оболонью" настроение было не самым хорошим. Как удалось переключиться?

– Проиграли, настроение было не очень. Но побеседовали с ребятами, настроились – и сегодня сражались друг за друга, получив положительный результат.

– В дальнейшем вы будете сконцентрированы только на выступлении в чемпионате Украины. Должно быть легче?

- У нас остался только чемпионат, и должны занимать только первое место.

По теме
yellow-arrow
Голодюк: На каждой игре есть ВАР и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно
yellow-arrow
Нападающий Металлист 1925: Текущий сезон гораздо интереснее, если сравнивать с прошлым чемпионатом
yellow-arrow
И снова вопросы к судейству. Днепр-1 - Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Владимир Бражко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде