Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бражко: Дважды пошел на дальнюю штангу – и дважды забил
Динамо обыграло Оболонь, Бражко оформил дубль
fcdynamo.com
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал
– Эмоции положительные, мы победили. Это мой первый дубль за "Динамо", я очень доволен, что он помог команде достичь положительного результата, которого мы сегодня полностью заслужили.
– Чувствовал, что сегодня сможешь забить?
– Да, было такое ощущение (улыбается). Хорошо, что удалось материализовать эти мысли в поле.
– Оба мяча были забиты после подач с угловых. Это ваши отработанные на тренировках комбинации?
– Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней стойке, дважды туда пошел – и дважды забил.
– Что было в раздевалке после матча, который говорил тренер?
– Все с хорошим настроением, покричали немного. Но забываем этот матч, он уже история, и готовимся к следующему. Хочется побеждать в каждом матче и в итоге завоевать чемпионство.
- При счете 2:2 верили в то, что удастся одержать победу?
– Да, счет был шатким, но я знал, что мы победим, поскольку мы полностью контролировали игру.
– Сейчас "Динамо" является лидером по потерянным очкам, имея еще три игры в запасе по сравнению с конкурентами за первую строчку. Можно чувствовать себя более или менее уверенно, учитывая, что сейчас все в наших руках?
- Самое главное – это выходить на поле и побеждать в каждом матче. И тогда все будет хорошо.
- После матча с "Оболонью" настроение было не самым хорошим. Как удалось переключиться?
– Проиграли, настроение было не очень. Но побеседовали с ребятами, настроились – и сегодня сражались друг за друга, получив положительный результат.
– В дальнейшем вы будете сконцентрированы только на выступлении в чемпионате Украины. Должно быть легче?
- У нас остался только чемпионат, и должны занимать только первое место.
Популярное сейчас
- Президент Реала лично извинился перед игроком Жироны за грубый подкат Начо
- На матче Минай - Оболонь члены бригады арбитров ругали футболистов нецензурной лексикой
- Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО