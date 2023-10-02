Бражко: Дважды пошел на дальнюю штангу – и дважды забил

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал победу над "Александрией" (4:2) в рамках 9-го тура УПЛ. В этом поединке 21-летний хавбек дважды поразил ворота команды Руслана Ротаня.

– Эмоции положительные, мы победили. Это мой первый дубль за "Динамо", я очень доволен, что он помог команде достичь положительного результата, которого мы сегодня полностью заслужили.

– Чувствовал, что сегодня сможешь забить?

– Да, было такое ощущение (улыбается). Хорошо, что удалось материализовать эти мысли в поле.

– Оба мяча были забиты после подач с угловых. Это ваши отработанные на тренировках комбинации?

– Мы долго не забивали со стандартов. Сегодня я чувствовал, что должен находиться на дальней стойке, дважды туда пошел – и дважды забил.

– Что было в раздевалке после матча, который говорил тренер?

– Все с хорошим настроением, покричали немного. Но забываем этот матч, он уже история, и готовимся к следующему. Хочется побеждать в каждом матче и в итоге завоевать чемпионство.

- При счете 2:2 верили в то, что удастся одержать победу?

– Да, счет был шатким, но я знал, что мы победим, поскольку мы полностью контролировали игру.

– Сейчас "Динамо" является лидером по потерянным очкам, имея еще три игры в запасе по сравнению с конкурентами за первую строчку. Можно чувствовать себя более или менее уверенно, учитывая, что сейчас все в наших руках?

- Самое главное – это выходить на поле и побеждать в каждом матче. И тогда все будет хорошо.

- После матча с "Оболонью" настроение было не самым хорошим. Как удалось переключиться?

– Проиграли, настроение было не очень. Но побеседовали с ребятами, настроились – и сегодня сражались друг за друга, получив положительный результат.

– В дальнейшем вы будете сконцентрированы только на выступлении в чемпионате Украины. Должно быть легче?

- У нас остался только чемпионат, и должны занимать только первое место.