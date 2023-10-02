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Квасница: Мне комфортно играть против команд, которые дают пространство на фланге
Илья вышел на замену в матче с Кривбассом и смог обострить игру
fcrukh.com
Вингер "Руха" Илья Квасница рассказал о победе львовскорй команды в
"Перед выходом на замену я получил установку, что должен в поле помочь команде обострить игру, брать на себя инициативу. Нам нужно больше создавать в атаке. Я старался выполнить эти указания, и все удалось.
Мне комфортно играть против команд, которые дают пространство на фланге, не закрываются в обороне. А когда есть свободные зоны, пространство – куда бежать и это лучше для меня. Даже игра против одного из лучших левых защитников чемпионата не стала проблемой в этих условиях", - сказал Квасница.
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