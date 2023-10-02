Квасница: Мне комфортно играть против команд, которые дают пространство на фланге

Вингер "Руха" Илья Квасница рассказал о победе львовскорй команды в матче 8-го тура УПЛ против "Кривбасса" (3:1) .

"Перед выходом на замену я получил установку, что должен в поле помочь команде обострить игру, брать на себя инициативу. Нам нужно больше создавать в атаке. Я старался выполнить эти указания, и все удалось.

Мне комфортно играть против команд, которые дают пространство на фланге, не закрываются в обороне. А когда есть свободные зоны, пространство – куда бежать и это лучше для меня. Даже игра против одного из лучших левых защитников чемпионата не стала проблемой в этих условиях", - сказал Квасница.