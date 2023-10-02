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УПЛ. Днепр-1 - Металлист 1925 1:0. Нюансы решили. Там шедевр, а там - нереализация

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Завершение девятого тура

УПЛ. Днепр-1 - Металлист 1925 1:0. Нюансы решили. Там шедевр, а там - нереализация

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч переживших психологические потрясения команд. "Днепр-1" допустил невероятное падение с позиции вице-чемпиона Украины к стыдобы еврокубков, сменил тренера и обновил менеджерский состав. А "Металлист 1925" находился на грани финансового кризиса, но в конце концов дождался прихода нового инвестора.

Вот это лейтмотив сегодняшнего противостояния, а не географическая составляющая. Харьков против Днепра в украинском футболе – это горячее дерби, однако нынешние времена не способствуют развертыванию пламени. Поэтому контекст такой, какой есть… А на поле – борьба.

"Днепр-1" больше владел мячом, но создал меньше голевых моментов в первом тайме. Можно вспомнить удар Рубчинского, заставивший Мозиля совершать сейв. В остальном – только полу-моменты, такие как у Когута и Сватка. Этим игрокам не хватило точности.

"Металлист 1925" играл от соперника – и этот соперник давал шансы. За первые 45 минут – целых два. Сначала Дмитренко обворовал Адамюка и выкатил под удар Борячуку, но тот пробил точно туда, где находился голкипер. А потом Андрею ассистировал Ари, но из свободной зоны нападающий попал в штангу. Ох, как обидно для харьковчан.

Второй тайм начался в том же ключе, но разница в деталях. Если Сваток своим дальним ударом не попал, а Рубчинский пробил во вратаря, то Леднев исполнил шедевр метров с 35-ти – просто невероятный гол. Чуть позже со стандарта не забил Сваток, отправив мяч мимо дальней штанги. "Днепр-1" мог закрыть игру еще в начале первого тайма.

Но не закрыл, поэтому у "Металлиста 1925" был шанс вернуться. Проблема в том, что Борячук, как и до перерыва, мазал. Потом эту же волну подхватили Бека и Сидоров. Мяч не шел в ворота, да еще Фемида была против, когда арбитры не назначили пенальти за попадание мяча в руку Гуцуляку. Харьковчане заслужили, но не добились.

В конце от "Металлиста 1925" было давление, но сегодняшний матч не фонтанировал большим количеством моментов. Поэтому харьковчане прекрасно понимали, что свое счастье упустили раньше. "Днепр-1" мог увеличивать преимущество благодаря удару Пасича, но и 1:0 Максимова удовлетворили.

Это еще не выход из кризиса, но уже проблески. Доминантной игры нет, но есть результат. Это дает надежду днепрянам. А вот "Металлисту 1925" нужно что-то делать с нереализацией…

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Дмитрий Оганесян (Луганск)
СК "Днепр-1" - "Металлист 1925" 1:0
Гол: Богдан Леднев 56

СК "Днепр-1": Евгений Волынец, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Александр Пихалёнок, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев (Евгений Пасич 74), Валентин Рубчинский, Игорь Когут (Эмилиано Пурита 27), Александр Каплиенко (Сергей Горбунов 73), Василий Кравец (Олег Горин 80), Александр Сваток

"Металлист 1925": Олег Мозиль, Бека Вачиберадзе, Ари Моура (Андрей Ременюк 75), Андрей Борячук, Игорь Курило, Вадим Червак, Владислав Дмитренко (Дмитрий Юсов 65), Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Андрей Чирук (Алексей Сидоров 65

Предупреждения: Игорь Когут 25, Евгений Волынец 82 - Андрей Борячук 63, Никита Безуглый 64, Игорь Курило 90+6

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Комментарии (12)
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LEVgcUqs (Чернігів)
02.10.2023 в 20:18
100 відсоткове пенальті, як з ВАРом можна так судити?
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+3
0
Серж Харьковский
02.10.2023 в 20:15
там не шедевр - там г а н ь б а
Ответить
0
0
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
02.10.2023 в 20:11
ВАРа с Рухом не было - прокатили Металл, есть ВАР результат тот же. Проблема не в ВАРе ,а в людях.
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+2
-1
Kondor (Веселе)
02.10.2023 в 20:01
"А ось "Металісту 1925" потрібно щось робити з не реалізацією…" На судiй сподiватися не приходиться. Нема таких грошей. Сто раз був правий Шаран коли сказав: " Навiщо той ВАР да i такi суддi не потрiбно" Дiйсно-суддi непотрiб!!!!
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+1
0
Dieppe (Rouen )
02.10.2023 в 20:01
Почему наши быки-рагули не любят Днепр?
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+2
0
C_Ballack (Днепр)
02.10.2023 в 20:30
Бояться вот и не любят
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0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.10.2023 в 19:59
Таки в комітеті арбітрів погодилися на серпневу пропозицію Бєні кіпро-ізраельського .
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+2
0
Killermeister (Дніпро)
02.10.2023 в 19:11
Рука была в природном положении. Успокойтесь фанбои :) Идите плачьте в другом месте
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+1
-5
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
02.10.2023 в 20:07
если бы прижал к животу, то вопросов нет, руки не за спиной и они увеличили размеры тела. Чистый пеналь.
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+1
-1
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
02.10.2023 в 19:08
Что с ВАРом, что без ВАРа, отсудят так как уплачено.
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+6
-2
Prideman (Lviv)
02.10.2023 в 19:00
Як на ВАР можна не побачити, що гравець виносить м'яч з лінії рукою? Для чого тоді клубам тратитися на той ВАР, якщо навіть з його допомогою арбітри не здатні прийняти правильне рішення?
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+6
-1
chyvak1831 (Харків)
02.10.2023 в 18:57
незрозуміло, нащо їм вар, якщо не ставити пенальті в таких випадках
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+3
-1

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