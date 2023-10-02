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Бражко подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение на 5 лет

Бражко подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" заключило новый контракт с опорным полузащитником клуба Владимиром Бражко.

Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2028 года.

Напомним, Бражко перешел в "Динамо" в возрасте 13 лет из запорожского "Металлурга". Дебютировал за молодежную команду "бело-синих" 27 апреля 2019 года в матче "Арсенал-Киев" - "Динамо" (1:3).

Прошлый сезон провел на правах аренды за луганскую "Зарю", где был основным игроком (сыграл 29 матчей, забил 7 мячей).

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" в чемпионате Украины 6 матчей и забил три мяча.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
02.10.2023 в 18:44
Отлично!!
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+2
-2
Лекарь (село Дарниця)
02.10.2023 в 18:41
Сідорчук дуже своєчасно пішов.
Ответить
+4
0

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