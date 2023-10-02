Бражко подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

" Динамо " заключило новый контракт с опорным полузащитником клуба Владимиром Бражко.

Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2028 года.

Напомним, Бражко перешел в "Динамо" в возрасте 13 лет из запорожского "Металлурга". Дебютировал за молодежную команду "бело-синих" 27 апреля 2019 года в матче "Арсенал-Киев" - "Динамо" (1:3).

Прошлый сезон провел на правах аренды за луганскую "Зарю", где был основным игроком (сыграл 29 матчей, забил 7 мячей).

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" в чемпионате Украины 6 матчей и забил три мяча.