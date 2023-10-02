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Бражко подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
Новое соглашение на 5 лет
Фото: ФК Динамо
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Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2028 года.
Напомним, Бражко перешел в "Динамо" в возрасте 13 лет из запорожского "Металлурга". Дебютировал за молодежную команду "бело-синих" 27 апреля 2019 года в матче "Арсенал-Киев" - "Динамо" (1:3).
Прошлый сезон провел на правах аренды за луганскую "Зарю", где был основным игроком (сыграл 29 матчей, забил 7 мячей).
В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" в чемпионате Украины 6 матчей и забил три мяча.
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