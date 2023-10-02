Хавбек Днепра-1 Когут получил травму в матче с Металлистом 1925

Хавбек " Днепра-1 " Игорь Когут получил травму в матче 9-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:0).

Игрок вышел в стартовом составе своей команды но на 24-й минуте после своего фола против Артема Габелка сам получил повреждение.

Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле – его вывозили на специальной машине. Во время этого он держался за правое колено.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Днепр-1" 10 матчей, в которых забил 1 гол.