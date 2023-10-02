  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Днепра-1 Когут получил травму в матче с Металлистом 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Днепра-1 Когут получил травму в матче с Металлистом 1925

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Полузащитник отыграл только 25 минут

Хавбек Днепра-1 Когут получил травму в матче с Металлистом 1925

Фото: scdnipro1.com

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут получил травму в матче 9-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:0).

Игрок вышел в стартовом составе своей команды но на 24-й минуте после своего фола против Артема Габелка сам получил повреждение.

Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле – его вывозили на специальной машине. Во время этого он держался за правое колено.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Днепр-1" 10 матчей, в которых забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Голодюк: На каждой игре есть ВАР и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно
yellow-arrow
Нападающий Металлист 1925: Текущий сезон гораздо интереснее, если сравнивать с прошлым чемпионатом
yellow-arrow
И снова вопросы к судейству. Днепр-1 - Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Когут Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде