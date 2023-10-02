Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Днепра-1 Когут получил травму в матче с Металлистом 1925
Полузащитник отыграл только 25 минут
Фото: scdnipro1.com
Хавбек "
Игрок вышел в стартовом составе своей команды но на 24-й минуте после своего фола против Артема Габелка сам получил повреждение.
Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле – его вывозили на специальной машине. Во время этого он держался за правое колено.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Днепр-1" 10 матчей, в которых забил 1 гол.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой
- Президент Реала лично извинился перед игроком Жироны за грубый подкат Начо
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Шахтер остается на первом месте, Динамо приблизилось к группе лидеров. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн