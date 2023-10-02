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Вацко: Сейчас в Шахтере вопрос будущего ван Леувена очень актуален

Премьер-лига
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(1 голосов)

Говорят, что в воскресение должно было пройти совещание по этому вопросу

Вацко: Сейчас в Шахтере вопрос будущего ван Леувена очень актуален

shakhtar.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свое мнение о будущем главного тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена в донецкой оманде.

"Из того, что знаю я – далеко не все игроки команды приняли нового тренера. Йовичевича пацаны любили. Им нравился стиль футбола, требования к ним. Сейчас многим где-то сложно перестроиться, понять аргумент: "У нас в "Заре" это работало", потому что в прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом, а в очных матчах против "Зари" – в первом круге просто отпустили, во втором – катком переехали, не оставив луганчанам ни шанса.

Я не гоняюсь за инсайдами, но слышал, что сейчас на повестке дня в "Шахтере" вопрос будущего ван Леувена очень актуален. Я аккуратно говорю. В воскресенье там должно было состояться совещание по поводу будущего нидерландского тренера", - заявил Вацко.

Напомним, что "Шахтер" после 9 туров возглавляет таблицу, но при этом уже трижды сыграл вничью и одну игру проиграл.

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
02.10.2023 в 19:44
Наверное всё-таки плавят Леувена игроки. Он всех физухой начал гонять под быстрый прессингующий футбол, вот многие и сдулись. Молодняк не хочет, а старики не тянут.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2023 в 20:16
ленивые алени
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