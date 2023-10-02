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Вацко: Сейчас в Шахтере вопрос будущего ван Леувена очень актуален
Говорят, что в воскресение должно было пройти совещание по этому вопросу
shakhtar.com
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свое мнение о будущем главного тренера "
"Из того, что знаю я – далеко не все игроки команды приняли нового тренера. Йовичевича пацаны любили. Им нравился стиль футбола, требования к ним. Сейчас многим где-то сложно перестроиться, понять аргумент: "У нас в "Заре" это работало", потому что в прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом, а в очных матчах против "Зари" – в первом круге просто отпустили, во втором – катком переехали, не оставив луганчанам ни шанса.
Я не гоняюсь за инсайдами, но слышал, что сейчас на повестке дня в "Шахтере" вопрос будущего ван Леувена очень актуален. Я аккуратно говорю. В воскресенье там должно было состояться совещание по поводу будущего нидерландского тренера", - заявил Вацко.
Напомним, что "Шахтер" после 9 туров возглавляет таблицу, но при этом уже трижды сыграл вничью и одну игру проиграл.
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