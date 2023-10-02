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Нападающий Металлист 1925: Текущий сезон гораздо интереснее, если сравнивать с прошлым чемпионатом
Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук дал интервью пресс-службе УПЛ
Getty Images / UPL
Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук пообщался с пресс-службой УПЛ и о своем физическом состоянии.
Можно сказать, что я восстановился почти на 100%. Почему почти - потому что периодически боль все же беспокоит. Например, в последней игре я почувствовал дискомфорт где-то в конце матча. Понял, что нога устала после долгого перерыва. Но в целом все супер.
Также девятка "Металлиста 1925" рассказала о главном тренере.
Галовский де Ласерда Эдмар интересная личность в украинском футболе, за эти годы, которые он живет в Украине, он уже полностью понял наш украинский менталитет и наш чемпионат. Здесь вообще проблем нет, легко находим общий язык, что является в целом замечательной атмосферой в коллективе.
Под конец интервью нападающий подытожил, что текущий сезон гораздо интереснее, если сравнивать с прошлым чемпионатом.
Напомним, что сегодня "Металлист 1925" проиграл "Днепру-1" со счетом 1:0, и прервал четырехматчевую победную серию, гол оформил Богдан Леднев.
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