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Нападающий Металлист 1925: Текущий сезон гораздо интереснее, если сравнивать с прошлым чемпионатом

Премьер-лига
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Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук дал интервью пресс-службе УПЛ

Нападающий Металлист 1925: Текущий сезон гораздо интереснее, если сравнивать с прошлым чемпионатом

Getty Images / UPL

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук пообщался с пресс-службой УПЛ и о своем физическом состоянии.

Можно сказать, что я восстановился почти на 100%. Почему почти - потому что периодически боль все же беспокоит. Например, в последней игре я почувствовал дискомфорт где-то в конце матча. Понял, что нога устала после долгого перерыва. Но в целом все супер.

Также девятка "Металлиста 1925" рассказала о главном тренере.

Галовский де Ласерда Эдмар интересная личность в украинском футболе, за эти годы, которые он живет в Украине, он уже полностью понял наш украинский менталитет и наш чемпионат. Здесь вообще проблем нет, легко находим общий язык, что является в целом замечательной атмосферой в коллективе.

Под конец интервью нападающий подытожил, что текущий сезон гораздо интереснее, если сравнивать с прошлым чемпионатом.

Напомним, что сегодня "Металлист 1925" проиграл "Днепру-1" со счетом 1:0, и прервал четырехматчевую победную серию, гол оформил Богдан Леднев.

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В статье: Украинская Премьер-лига Андрей Борячук
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