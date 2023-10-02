Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: В матче с Металлистом 1925, возможно, не было яркой игры, но есть победа
Днепр-1 минимально обыграл Металлист 1925
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов подвел итог
– С победой. С чем связана невнятная игра, которая сегодня была? Это из-за недавнего матча с "Полесьем", есть ли другие причины?
– Главное, что мы сегодня победили. Возможно, не было яркой игры, но есть победа. Сейчас это для нас лучше. Вот с "Полесьем" хорошая была игра, но не сумели пройти дальше. Дай Бог, чтобы дальше был результат.
– Насколько тяжелая травма у Когута?
– Так выходит, что мы с каждой игрой мы по одному парню теряем. У него колено пошло в сторону. Он сделает МРТ, после чего врач скажет, что с ним.
– Какое, на ваш взгляд, физическое состояние команды в целом? Как она готова к сезону?
– Чтобы понимать в каком состоянии команда, нужно было пройти тренировочные сборы. Ребята сейчас стараются, за что смогу им только благодарность. Будем дальше тренироваться и в процессе смотреть, кто в каком состоянии находится.
– Рассчитываете ли вы на Фелипе Пиреса и Маркоса Андре?
– Эти ребята тренируются вместе с нами. Им нужно время. Мы ставим тех, кто сильнее на данный момент.
– "Днепр-1" – самый "доминирующий" клуб УПЛ в этом сезоне по данным Wyscout. Вы и дальше хотите так играть?
– Мы мало забиваем, но это футбол. У нас есть нападающие, мы ставим вперед Когута, ранее там не игравшего. Есть Филиппов. Ставим более сильных ребят, на которых мы рассчитываем.
– Сарапий сыграл сегодня в опорной зоне. Довольны ли его игрой?
– Я очень доволен этим парнем. Он – бойцюган, как говорится. И в техническом плане, и в тактическом он мне очень нравится.
– Далее тоже будете использовать его на этой позиции?
– Когда будет вопрос, кого ставить… Знаете, у нас выпал Бабенко, и когда размышляли, кого ставить на эту позицию, выбрали Эдуарда.
Популярное сейчас
- Шахтер остается на первом месте, Динамо приблизилось, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Жирона сообщила о травме Цыганкова и сроках восстановления. Он точно пропустит октябрьские матчи сборной
- Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО