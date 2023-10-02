Максимов: В матче с Металлистом 1925, возможно, не было яркой игры, но есть победа

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов подвел итог матча 8-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (1:0).

– С победой. С чем связана невнятная игра, которая сегодня была? Это из-за недавнего матча с "Полесьем", есть ли другие причины?

– Главное, что мы сегодня победили. Возможно, не было яркой игры, но есть победа. Сейчас это для нас лучше. Вот с "Полесьем" хорошая была игра, но не сумели пройти дальше. Дай Бог, чтобы дальше был результат.

– Насколько тяжелая травма у Когута?

– Так выходит, что мы с каждой игрой мы по одному парню теряем. У него колено пошло в сторону. Он сделает МРТ, после чего врач скажет, что с ним.

– Какое, на ваш взгляд, физическое состояние команды в целом? Как она готова к сезону?

– Чтобы понимать в каком состоянии команда, нужно было пройти тренировочные сборы. Ребята сейчас стараются, за что смогу им только благодарность. Будем дальше тренироваться и в процессе смотреть, кто в каком состоянии находится.

– Рассчитываете ли вы на Фелипе Пиреса и Маркоса Андре?

– Эти ребята тренируются вместе с нами. Им нужно время. Мы ставим тех, кто сильнее на данный момент.

– "Днепр-1" – самый "доминирующий" клуб УПЛ в этом сезоне по данным Wyscout. Вы и дальше хотите так играть?

– Мы мало забиваем, но это футбол. У нас есть нападающие, мы ставим вперед Когута, ранее там не игравшего. Есть Филиппов. Ставим более сильных ребят, на которых мы рассчитываем.

– Сарапий сыграл сегодня в опорной зоне. Довольны ли его игрой?

– Я очень доволен этим парнем. Он – бойцюган, как говорится. И в техническом плане, и в тактическом он мне очень нравится.

– Далее тоже будете использовать его на этой позиции?

– Когда будет вопрос, кого ставить… Знаете, у нас выпал Бабенко, и когда размышляли, кого ставить на эту позицию, выбрали Эдуарда.