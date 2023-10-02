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Луческу рассказал о главной идее Динамо в нынешнем сезоне

Премьер-лига
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Слова мэтра передает с мест Игорь Цыганык

Луческу рассказал о главной идее Динамо в нынешнем сезоне

Metrosport.gr

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Цыганык рассказал о своей беседе с главным тренером "Динамо" Мирчей Луческу, которая состоялась перед матчем 8-го тура УПЛ с "Александрией" (4:2).

Цыганык в своей авторской программе со своих слов передал основные посылы румынского тренера.

"Нам нужно выиграть чемпионат. И это будет главной идеей, которая будет объединять игроков.

Нам нужно выиграть чемпионат, кто бы там что не говорил. У нас нет времени долго ждать. Мы должны с этими молодыми футболистами, которые у нас есть, выиграть чемпионат. Я очень доволен прогрессом молодых игроков. Мы долго ждали, но сейчас уже эти игроки на "выданье", - передает слова Луческу Цыганык.

Также журналист добавил, что выигрыш чемпионата – главная идея Луческу, и главное, что он верит в эту идею.

Напомним, что "Динамо" на данный идет в турнирной таблице на 5-м месте, имея в активе 15 баллов, но при этом является скрытым лидером, имея в запасе еще 3 игры.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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