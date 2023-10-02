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Луческу рассказал о главной идее Динамо в нынешнем сезоне
Слова мэтра передает с мест Игорь Цыганык
Metrosport.gr
Украинский журналист и комментатор Виктор Цыганык рассказал о своей беседе с главным тренером "
Цыганык в своей авторской программе со своих слов передал основные посылы румынского тренера.
"Нам нужно выиграть чемпионат. И это будет главной идеей, которая будет объединять игроков.
Нам нужно выиграть чемпионат, кто бы там что не говорил. У нас нет времени долго ждать. Мы должны с этими молодыми футболистами, которые у нас есть, выиграть чемпионат. Я очень доволен прогрессом молодых игроков. Мы долго ждали, но сейчас уже эти игроки на "выданье", - передает слова Луческу Цыганык.
Также журналист добавил, что выигрыш чемпионата – главная идея Луческу, и главное, что он верит в эту идею.
Напомним, что "Динамо" на данный идет в турнирной таблице на 5-м месте, имея в активе 15 баллов, но при этом является скрытым лидером, имея в запасе еще 3 игры.
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