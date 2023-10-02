Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Если не выиграем чемпионат, надо будет закрыть рот и слушать критику, которую на нас будут выливать люди
Чемпионство - главная идея Динамо в текущем сезоне
Фото: Фк Динамо Київ/Автор - невідомий
Хавбек "
"Конечно нам было тяжело после поражения от "Оболони“ в Кубке Украины. Проигрывать всегда неприятно. Критика заслуженная. Не имеем права проигрывать вообще никому!
Тренировались, работали, в таких случаях другого пути нет: только работать, слушать главного тренера и побеждать в следующих матчах. Сегодня нам удалось воспользоваться моментами, которые мы создали у ворот "Александрии“, поэтому и победили. Вообще, я считаю, что этот чемпионат очень интересен для болельщиков. Все теряют очки. Нет такого как раньше, что игра в одни ворота, что какая-то одна команды всегда только отбивается, играет на 0:0. Сейчас интересно играть против всех. Чемпионат выровнялся. Думаю, для болельщиков интересно смотреть такой футбол.
Очки мы пока не считаем, у нас задача побеждать в каждой игре, ведь мы вылетели из Кубка Украины, вылетели из еврокубков, понимаем, что других турниров уже нет. И также не будет уже "отмазок“, если мы не выиграем чемпионат. Тогда надо будет закрыть рот и слушать ту критику, которую на нас будут выливать люди. Я думаю, сегодня все видели, что сегодня на футбольном поле было желание никому не уступать", — сказал Ярмоленко.
Напомним, что "Динамо" на данный идет в турнирной таблице на 5-м месте, имея в активе 15 баллов, но при этом является скрытым лидером, имея в запасе еще 3 игры.
Популярное сейчас
- Бражко подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
- Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой
- Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО