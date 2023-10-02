Ярмоленко: Если не выиграем чемпионат, надо будет закрыть рот и слушать критику, которую на нас будут выливать люди

Хавбек " Динамо " Андрей Ярмоленко подвел итог матча 9-го тура УПЛ против "Александрии" (4:2) и рассказал о задачах на сезон.

"Конечно нам было тяжело после поражения от "Оболони“ в Кубке Украины. Проигрывать всегда неприятно. Критика заслуженная. Не имеем права проигрывать вообще никому!

Тренировались, работали, в таких случаях другого пути нет: только работать, слушать главного тренера и побеждать в следующих матчах. Сегодня нам удалось воспользоваться моментами, которые мы создали у ворот "Александрии“, поэтому и победили. Вообще, я считаю, что этот чемпионат очень интересен для болельщиков. Все теряют очки. Нет такого как раньше, что игра в одни ворота, что какая-то одна команды всегда только отбивается, играет на 0:0. Сейчас интересно играть против всех. Чемпионат выровнялся. Думаю, для болельщиков интересно смотреть такой футбол.

Очки мы пока не считаем, у нас задача побеждать в каждой игре, ведь мы вылетели из Кубка Украины, вылетели из еврокубков, понимаем, что других турниров уже нет. И также не будет уже "отмазок“, если мы не выиграем чемпионат. Тогда надо будет закрыть рот и слушать ту критику, которую на нас будут выливать люди. Я думаю, сегодня все видели, что сегодня на футбольном поле было желание никому не уступать", — сказал Ярмоленко.