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Ярмоленко: Если не выиграем чемпионат, надо будет закрыть рот и слушать критику, которую на нас будут выливать люди

Премьер-лига
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Чемпионство - главная идея Динамо в текущем сезоне

Ярмоленко: Если не выиграем чемпионат, надо будет закрыть рот и слушать критику, которую на нас будут выливать люди

Фото: Фк Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

Хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко подвел итог матча 9-го тура УПЛ против "Александрии" (4:2) и рассказал о задачах на сезон.

"Конечно нам было тяжело после поражения от "Оболони“ в Кубке Украины. Проигрывать всегда неприятно. Критика заслуженная. Не имеем права проигрывать вообще никому!

Тренировались, работали, в таких случаях другого пути нет: только работать, слушать главного тренера и побеждать в следующих матчах. Сегодня нам удалось воспользоваться моментами, которые мы создали у ворот "Александрии“, поэтому и победили. Вообще, я считаю, что этот чемпионат очень интересен для болельщиков. Все теряют очки. Нет такого как раньше, что игра в одни ворота, что какая-то одна команды всегда только отбивается, играет на 0:0. Сейчас интересно играть против всех. Чемпионат выровнялся. Думаю, для болельщиков интересно смотреть такой футбол.

Очки мы пока не считаем, у нас задача побеждать в каждой игре, ведь мы вылетели из Кубка Украины, вылетели из еврокубков, понимаем, что других турниров уже нет. И также не будет уже "отмазок“, если мы не выиграем чемпионат. Тогда надо будет закрыть рот и слушать ту критику, которую на нас будут выливать люди. Я думаю, сегодня все видели, что сегодня на футбольном поле было желание никому не уступать", — сказал Ярмоленко.

Напомним, что "Динамо" на данный идет в турнирной таблице на 5-м месте, имея в активе 15 баллов, но при этом является скрытым лидером, имея в запасе еще 3 игры.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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varenik3970 (Минск)
02.10.2023 в 23:11
Так уже закрывай рот и слушай !!!
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