"Судаков еще с лета хочет уйти", - журналист рассказал об интересе к хавбеку со стороны Ювентуса

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил интерес "Ювентуса" к хавбеку "Шахтера" Георгию Судакова , но при этом рассказал и о подводных камнях возможного трансфера.

"Хочу вам сказать, что Судаков с лета хочет уйти. Для игроков "Шахтера" пример Мудрика – это, "а чем мы хуже"? Почему его продали, а нас не продают?

А вот мы отыграли такой сезон, значит дайте нам лучший контракт, поднимите нам зарплату до уровня ветеранов команды. И начались разговоры не футбольные.

Судаков и "Ювентус" есть интерес. Но "Ювентус" рассчитывает на 15 млн евро максимум, которые он может заплатить, а "Шахтер" рассчитывает получить за Судакова миллионов 50-70.

У Судакова еще 4 года контракта с "Шахтером", есть ли при таких условиях у него шансы уйти? И поэтому начинаются такие разговоры", - сказал Цыганык.