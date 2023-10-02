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"Судаков еще с лета хочет уйти", - журналист рассказал об интересе к хавбеку со стороны Ювентуса

Премьер-лига
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Но не все так просто в этой истории

"Судаков еще с лета хочет уйти", - журналист рассказал об интересе к хавбеку со стороны Ювентуса

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил интерес "Ювентуса" к хавбеку "Шахтера" Георгию Судакова, но при этом рассказал и о подводных камнях возможного трансфера.

"Хочу вам сказать, что Судаков с лета хочет уйти. Для игроков "Шахтера" пример Мудрика – это, "а чем мы хуже"? Почему его продали, а нас не продают?

А вот мы отыграли такой сезон, значит дайте нам лучший контракт, поднимите нам зарплату до уровня ветеранов команды. И начались разговоры не футбольные.

Судаков и "Ювентус" есть интерес. Но "Ювентус" рассчитывает на 15 млн евро максимум, которые он может заплатить, а "Шахтер" рассчитывает получить за Судакова миллионов 50-70.

У Судакова еще 4 года контракта с "Шахтером", есть ли при таких условиях у него шансы уйти? И поэтому начинаются такие разговоры", - сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезон Судаков провел 7 матчей за "Шахтер", в которых забил 2 гола

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В статье: Ювентус (Турин) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Football Hub

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