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Вацко: Есть компания, которая хочет купить Черноморец, но нынешние владельцы не планируют продавать клуб
С финансирование у клуба не должно быть проблем
Фото: ФК Чорноморець
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что "
"Я не слышал, чтобы с финансированием клуба были проблемы. Я слышал наоборот, что есть компания, которая хочет приобрести "Черноморец", но нынешние владельцы не продают.
Поэтому думаю, что с финансовой стороны у клуба хорошие перспективы. Если что-то пойдет не так с нынешними владельцами "Черноморца", спрос на клуб есть", - сказал Вацко.
Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.
Оба бизнесмена находятся под стражей с правом внесения залогов в 159 и 268,4 миллионов гривен соответственно.
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