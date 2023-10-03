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Вацко: Есть компания, которая хочет купить Черноморец, но нынешние владельцы не планируют продавать клуб

Премьер-лига
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С финансирование у клуба не должно быть проблем

Вацко: Есть компания, которая хочет купить Черноморец, но нынешние владельцы не планируют продавать клуб

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что "Черноморцу" не грозят финансовые проблемы из-за того, что совладельцы клуба проходят обвиняемым по делу о создании преступной организации в Одессе,

"Я не слышал, чтобы с финансированием клуба были проблемы. Я слышал наоборот, что есть компания, которая хочет приобрести "Черноморец", но нынешние владельцы не продают.

Поэтому думаю, что с финансовой стороны у клуба хорошие перспективы. Если что-то пойдет не так с нынешними владельцами "Черноморца", спрос на клуб есть", - сказал Вацко.

Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.

Оба бизнесмена находятся под стражей с правом внесения залогов в 159 и 268,4 миллионов гривен соответственно.

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В статье: Александр Грановский Виктор Вацко Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
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Источник:
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 00:20
Очередной МММ?Нью-Васюки?Знаем...проходили...Купят за бесценок - обанкротят-деньги в офшоры-одесса аматоров встречай...
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