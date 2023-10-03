Вацко: Есть компания, которая хочет купить Черноморец, но нынешние владельцы не планируют продавать клуб

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что " Черноморцу " не грозят финансовые проблемы из-за того, что совладельцы клуба проходят обвиняемым по делу о создании преступной организации в Одессе,

"Я не слышал, чтобы с финансированием клуба были проблемы. Я слышал наоборот, что есть компания, которая хочет приобрести "Черноморец", но нынешние владельцы не продают. Поэтому думаю, что с финансовой стороны у клуба хорошие перспективы. Если что-то пойдет не так с нынешними владельцами "Черноморца", спрос на клуб есть", - сказал Вацко.

Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.

Оба бизнесмена находятся под стражей с правом внесения залогов в 159 и 268,4 миллионов гривен соответственно.