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Бескоровайный о матче с Рухом: Как можно ставить пенальти за отсутствие фола?
В Кривом Роге до сих пор возмущены
Фото: fckryvbas.com
Защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный – о домашнем матче 9 тура УПЛ против львовского "Руха" (1:3).
– Как считаешь, почему такой результат?
– Хочу поздравить "Рух". Но когда мы пропускали второй гол, то там пенальти не было и близко. Просматривался этот момент на повторе – как можно ставить пенальти за отсутствие фола? В целом же, если не считать этот эпизод, "Руха" заслужил три очка.
– На что настраивались перед игрой?
- Перед матчем разговаривали с ребятами, что нужно выйти и показать хороший футбол. Тем более, что играли дома и имели возможность выйти на промежуточное первое место. Но к сожалению.
- Следующий поединок снова домашний – "Черноморец".
– Будем готовиться на "Черноморец". Во-первых, хотим реваншироваться, ведь проиграли им в Кубке Украины. Надо возвращать победный ритм и набирать максимум очков.
Напомним, уступив "Руху", "Кривбасс" упустил возможность выйти на первое место турнирной таблицы.
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