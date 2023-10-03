Бескоровайный о матче с Рухом: Как можно ставить пенальти за отсутствие фола?

Защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный – о домашнем матче 9 тура УПЛ против львовского "Руха" (1:3).

– Как считаешь, почему такой результат?

– Хочу поздравить "Рух". Но когда мы пропускали второй гол, то там пенальти не было и близко. Просматривался этот момент на повторе – как можно ставить пенальти за отсутствие фола? В целом же, если не считать этот эпизод, "Руха" заслужил три очка.

– На что настраивались перед игрой?

- Перед матчем разговаривали с ребятами, что нужно выйти и показать хороший футбол. Тем более, что играли дома и имели возможность выйти на промежуточное первое место. Но к сожалению.

- Следующий поединок снова домашний – "Черноморец".

– Будем готовиться на "Черноморец". Во-первых, хотим реваншироваться, ведь проиграли им в Кубке Украины. Надо возвращать победный ритм и набирать максимум очков.

Напомним, уступив "Руху", "Кривбасс" упустил возможность выйти на первое место турнирной таблицы.