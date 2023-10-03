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Бескоровайный о матче с Рухом: Как можно ставить пенальти за отсутствие фола?

Премьер-лига
(1 голосов)

В Кривом Роге до сих пор возмущены

Бескоровайный о матче с Рухом: Как можно ставить пенальти за отсутствие фола?

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный – о домашнем матче 9 тура УПЛ против львовского "Руха" (1:3).

– Как считаешь, почему такой результат?

– Хочу поздравить "Рух". Но когда мы пропускали второй гол, то там пенальти не было и близко. Просматривался этот момент на повторе – как можно ставить пенальти за отсутствие фола? В целом же, если не считать этот эпизод, "Руха" заслужил три очка.

– На что настраивались перед игрой?

- Перед матчем разговаривали с ребятами, что нужно выйти и показать хороший футбол. Тем более, что играли дома и имели возможность выйти на промежуточное первое место. Но к сожалению.

- Следующий поединок снова домашний – "Черноморец".

– Будем готовиться на "Черноморец". Во-первых, хотим реваншироваться, ведь проиграли им в Кубке Украины. Надо возвращать победный ритм и набирать максимум очков.

Напомним, уступив "Руху", "Кривбасс" упустил возможность выйти на первое место турнирной таблицы.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Даниил Бескоровайный
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Источник:
ФК Кривбас

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