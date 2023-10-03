Андрей Ярмоленко впервые после возвращения в Динамо был признан лучшим игроком месяца в команде

"Динамо" (Киев) подвело итоги голосования по лучшему игроку месяца (за сентябрь). С показателем в 31 процент победил Андрей Ярмоленко. Вторым, набрав 27 процентов голосов респондентов, стал Владимир Бражко, а тертым (21 процент голосов) – Назар Волошин.

Отметим, что это первая подобная награда для Ярмоленко после его возвращения в "Динамо" летом этого года. В августе лучшим признавался Георгий Бущан.

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Андрей Ярмоленко в этом сезоне сыграл за "Динамо" девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.