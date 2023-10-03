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Бывший защитник Шахтера: Ван Леувену не хватает опыта работы под давлением
Непонятно также, может ли ему помочь его тренерский штаб
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко рассказал о проблемах донецкой команды в преддверии матча с "Антверпеном" в Лиге чемпионов.
— Большая проблема в том, что у ван Леувена нет группы лидеров, имеющих опыт игры, на кого он мог бы опереться в своих взглядах. При всем уважении к Ракицкому, Чигринскому и Степаненко, не они должны задавать атмосферу, а новое поколение. А вот его нет.
– Что вы имеете в виду?
— Нет молодых, но уже опытных футболистов, прошедших по меньшей мере сотню игр на профессиональном уровне. Молодежь хоть и получила еврокубковый опыт, она все еще не сформировалась, не повзрослела. И как только команде стало тяжело, некому взять на себя инициативу на поле и показать, что делать. Никто не проявит характер, не покажет бойцовские качества, не даст эмоций, которые поведут за собой. Никто не желает рисковать и брать на себя ответственность. Все играют "хоть бы не ошибиться". Это приводит к неуверенности в своих силах, разочарованию и неверию в тренерскую идею. И все это накапливается как снежный ком.
— А как насчет влияния самого ван Леувена?
— На мой взгляд, ему не хватает опыта, в частности работы в такой ситуации – под большим давлением. Кажется, он сам немного растерялся. В теории он понимает, что нужно сделать. Но как это сделать – не знает. И здесь открывается еще одна проблема – насколько его тренерский штаб квалифицирован и способен помочь ему.
— Что будет ждать "Шахтер" в скором будущем?
— Возможно, команда провалит этот сезон. После чего футболисты должны себя переоценить. Возможно, им кажется, что они уже сформированные футболисты, которые все умеют и будут их продавать если не за 100 миллионов, то за 50 и их футбольная жизнь будет удачной. Но это миф, который скорее создают агенты. Когда футболист играет без эмоций и желания в своем чемпионате, в Европе на нем ставят крест сразу. Поэтому пусть не думают, что с таким подходом их ждут в Европе. Тогда они закончат в арендах в командах УПЛ.
Напомним, что матч второго тура Лиги чемпионов против "Антверпена" "Шахтер" сыграет в среду, пятого октября, в 19:4
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