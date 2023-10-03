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Функционер МХ1925 отреагировал на судейство УПЛ легендарной фразой Луческу "Браво, федерация"
Андрей Неделин возмущен не назначением пенальти в ворота Днепра-1
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В матче девятого тура УПЛ "Металлист 1925" на выезде уступил "Днепру-1" 0:1. Резонанс после матча вызвал эпизод на 68-й минуте, когда после удара харьковчан мяч попал в руку прикрывавшего ворота Гуцуляка. Арбитры пенальти не назначили.
Ситуацию в своих соцсетях прокомментировал исполнительный директор МХ1925 Андрей Неделин, использовав уже легендарную фразу Мирчи Луческу "Браво, федерация".
"Браво, федерация
И да… мы сегодня гостили у "борцов с коррупцией в украинском футболе с тридцатилетним опытом", видимо, борьба идет серьезная, что даже не хватило времени, поставить пару бутылок воды в гостевой ложе.
Это, конечно же, лирика, но проявления неуважения говорят только об одном. Время все расставит на свои места, команде низкий поклон за игру, игру, которая заставит нас уважать", - написал Неделин.
Отметим, что после девяти туров "Металлист 1925" находится на девятой строчке турнирной таблицы.
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