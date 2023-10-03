  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Трубин оценил шансы Судакова уйти из Шахтера

Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят

Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнением, кто из игроков "Шахтера" следующим перейдет в зарубежный клуб.

- Все говорят, что Судаков. Но ему будет очень тяжело уйти из "Шахтера". Это, видимо, нужны какие-то космические деньги за него. "Шахтер" просто так его не отпустит.

- Он хочет поиграть в топ-чемпионате?

- 100%.

- Где его видишь?

- Нужен клуб, у которого есть деньги. Пусть это будет Англия.

- В "Челси" к Мудрику?

- Нет, не "Челси".

- "Эвертон"?

- Тоже нет. "Эвертон", наверное, не сможет за него заплатить

Пусть это будет просто Англия, - сказал Трубин.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Новый триумф Бражка, неожиданный Рунич, молодежь Скрипника. Символическая сборная 9-го тура УПЛ
yellow-arrow
Функционер МХ1925 отреагировал на судейство УПЛ легендарной фразой Луческу "Браво, федерация"
yellow-arrow
Бывший защитник Шахтера: Ван Леувену не хватает опыта работы под давлением
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Судаков Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
03.10.2023 в 15:09
Он прав, они будут стремится его продать за дорого, реально 50 млн Евро, но такую сумму уже никто не заплатят, потому что он в плохой форме находится как и весь Шахтер, даже Антверпена боимся. Его реальная цена сейчас максимум 20 млн Евро.
Ответить
0
-2
Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 14:51
Ты же убежал ...
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
03.10.2023 в 15:08
Ты хочешь убежать в россию?
Ответить
0
-2
Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 16:04
ты с ума сошёл?
0
0
MaximSK (Киев)
03.10.2023 в 16:14
судя по твоим комментам, ты поддерживаешь их, предлагаешь постоянно сдастся, поэтому такие мысли пришли на счет тебя
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде