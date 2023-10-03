Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнением, кто из игроков "Шахтера" следующим перейдет в зарубежный клуб.

- Все говорят, что Судаков. Но ему будет очень тяжело уйти из "Шахтера". Это, видимо, нужны какие-то космические деньги за него. "Шахтер" просто так его не отпустит.

- Он хочет поиграть в топ-чемпионате?

- 100%.

- Где его видишь?

- Нужен клуб, у которого есть деньги. Пусть это будет Англия.

- В "Челси" к Мудрику?

- Нет, не "Челси".

- "Эвертон"?

- Тоже нет. "Эвертон", наверное, не сможет за него заплатить

Пусть это будет просто Англия, - сказал Трубин.