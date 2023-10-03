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Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят
Трубин оценил шансы Судакова уйти из Шахтера
Benfica
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнением, кто из игроков "Шахтера" следующим перейдет в зарубежный клуб.
- Все говорят, что Судаков. Но ему будет очень тяжело уйти из "Шахтера". Это, видимо, нужны какие-то космические деньги за него. "Шахтер" просто так его не отпустит.
- Он хочет поиграть в топ-чемпионате?
- 100%.
- Где его видишь?
- Нужен клуб, у которого есть деньги. Пусть это будет Англия.
- В "Челси" к Мудрику?
- Нет, не "Челси".
- "Эвертон"?
- Тоже нет. "Эвертон", наверное, не сможет за него заплатить
Пусть это будет просто Англия, - сказал Трубин.
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