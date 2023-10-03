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УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября

Премьер-лига
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Проголосовать может каждый

УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила претендентов на звания лучшего игрока и тренера чемпионата в сентябре.

На звание лучшего игрока претендуют Василий Рунич ("Рух"), Богдан Леднев ("Днепр-1"), Владимир Бражко ("Динамо") и Иван Нестеренко ("Ворскла").

На звание лучшего тренера претендуют Мирча Луческу ("Динамо"), Виталий Пономарев ("Рух"), Валерий Иващенко ("Оболонь") и Виктор Скрипник ("Ворскла").

Голосование проходит в Телеграм-канале УПЛ и доступно каждому желающему.

Голосование за тренера тут.

Голосование за игрока тут.

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В статье: Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Валерий Иващенко Виктор Скрипник Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Рух (Львов) Богдан Леднев СК Днепр-1 Владимир Бражко Виталий Пономарев Василий Рунич Иван Нестеренко
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