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УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября
Проголосовать может каждый
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
На звание лучшего игрока претендуют Василий Рунич ("Рух"), Богдан Леднев ("Днепр-1"), Владимир Бражко ("Динамо") и Иван Нестеренко ("Ворскла").
На звание лучшего тренера претендуют Мирча Луческу ("Динамо"), Виталий Пономарев ("Рух"), Валерий Иващенко ("Оболонь") и Виктор Скрипник ("Ворскла").
Голосование проходит в Телеграм-канале УПЛ и доступно каждому желающему.
Голосование за тренера тут.
Голосование за игрока тут.
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