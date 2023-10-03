Палкин: Не знаю, согласится ли Тоттенхэм заплатить 6,5 млн евро за Соломона, но верю, что мы найдем решение

Донецкий "Шахтер" не оставляет намерений получить компенсацию от "Тоттенхэма" за подписание контракта с Манором Соломоном.

Об этом заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"У нас были переговоры с "Тоттенхэмом", с Ребеккой Кейплхорн (гендиректор лондонского клуба, - прим).

Мы сейчас находимся с ними, скажем так, в переговорном процессе. Я надеюсь и верю, что мы найдём решение. На данный момент довольно рано говорить что-то конкретное, потому что мы находимся на пути к этим переговорам.

Мы хотим покрыть наши потери. Для "Тоттенхэма" это небольшие деньги. Мы заплатили 6,5 млн евро, и я не считаю, что это огромные деньги для клуба уровня "Тоттенхэма", для клуба, который играет в английской Премьер-лиге. Считаю, что можно покрыть эти потери. Мы не пытаемся получить какую-то прибыль.

Я верю, что мы найдем решение. Я не знаю, согласятся ли они на 6,5 млн евро, но я верю, что мы найдем решение. С имиджевой точки зрения им не нужен такой случай.

Такое дело пахнет не очень хорошо, потому что когда вы подписываете свободного парня, который должен уйти за 20 миллионов евро, это нехорошо. Мы провели хорошую товарищескую игру, они были с нами открыты, они нам помогали и т. д. и т. п. Поэтому я чувствую, что у нас хорошие отношения с "Тоттенхэмом", и я верю, что эти отношения помогут нам найти хорошее решение. Я верю, что максимум через две недели мы найдем решение", - сказал Палкин.