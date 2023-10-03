  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Не знаю, согласится ли Тоттенхэм заплатить 6,5 млн евро за Соломона, но верю, что мы найдем решение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Не знаю, согласится ли Тоттенхэм заплатить 6,5 млн евро за Соломона, но верю, что мы найдем решение

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горняки продолжают вести переговоры с шпорами по этому вопросу

Палкин: Не знаю, согласится ли Тоттенхэм заплатить 6,5 млн евро за Соломона, но верю, что мы найдем решение

tottenhamhotspur

Новина українською

Донецкий "Шахтер" не оставляет намерений получить компенсацию от "Тоттенхэма" за подписание контракта с Манором Соломоном.

Читайте такжеПалкин: ФИФА всегда говорит что футбол – это одна большая семья, но нас просто выгнали из нее

Об этом заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"У нас были переговоры с "Тоттенхэмом", с Ребеккой Кейплхорн (гендиректор лондонского клуба, - прим).

Мы сейчас находимся с ними, скажем так, в переговорном процессе. Я надеюсь и верю, что мы найдём решение. На данный момент довольно рано говорить что-то конкретное, потому что мы находимся на пути к этим переговорам.

Мы хотим покрыть наши потери. Для "Тоттенхэма" это небольшие деньги. Мы заплатили 6,5 млн евро, и я не считаю, что это огромные деньги для клуба уровня "Тоттенхэма", для клуба, который играет в английской Премьер-лиге. Считаю, что можно покрыть эти потери. Мы не пытаемся получить какую-то прибыль.

Я верю, что мы найдем решение. Я не знаю, согласятся ли они на 6,5 млн евро, но я верю, что мы найдем решение. С имиджевой точки зрения им не нужен такой случай.

Такое дело пахнет не очень хорошо, потому что когда вы подписываете свободного парня, который должен уйти за 20 миллионов евро, это нехорошо. Мы провели хорошую товарищескую игру, они были с нами открыты, они нам помогали и т. д. и т. п. Поэтому я чувствую, что у нас хорошие отношения с "Тоттенхэмом", и я верю, что эти отношения помогут нам найти хорошее решение. Я верю, что максимум через две недели мы найдем решение", - сказал Палкин.

Напомним, в начале июля Соломон подписал пятилетний контракт со "шпорами" в качестве свободного агента, в то время как его контракт с "Шахтером" должен был закончиться 31 декабря 2023 года. Тем не менее, игрок и "Тоттенхэм" воспользовались правилом ФИФА, которое позволяло легионерам приостанавливать контракты из-за войны.

По теме
yellow-arrow
Палкин: Клаусула Тете в Шахтере составляла 150 млн. Галатасарай и игрок вместе несут ответственность за расторжение контракта
yellow-arrow
УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября
yellow-arrow
Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде