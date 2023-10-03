Хавбек Днепра-1: Главное бить, а там что-то залетит

Полузащитник " Днепра-1 " Валентин Рубчинский высказался о победе своей команды в матче 9-го тура УПЛ над "Металлистом 1925" (1:0).

– Валентин, поздравляем Вас с победой. Вы несколько раз били из-за пределов штрафной площадки. Это было мгновенное решение или установка тренера на дальние удары?

– Сегодня команда соперника играла очень низко и нужно было бить издалека, потому что было тяжело пройти через центр, пробовали играть флангами, также пробовали дальние удары, когда была возможность. Несколько раз неплохо ударил. Главное бить, а там что-то залетит.

– Как оцените результат этого матча для команды. Счет на табло соответствует рисунку игры?

– Первый тайм мы владели инициативой. Много времени были с мячом. Потом забили гол, оно шло к этому. Второй тайм уже больше начали по счету играть. Главное, что выиграли, будем работать дальше.