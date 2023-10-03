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Хавбек Днепра-1: Главное бить, а там что-то залетит

Премьер-лига
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Днепр-1 в матче 9-го тура обыграл Металлист 1925

Хавбек Днепра-1: Главное бить, а там что-то залетит

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский высказался о победе своей команды в матче 9-го тура УПЛ над "Металлистом 1925" (1:0).

– Валентин, поздравляем Вас с победой. Вы несколько раз били из-за пределов штрафной площадки. Это было мгновенное решение или установка тренера на дальние удары?

– Сегодня команда соперника играла очень низко и нужно было бить издалека, потому что было тяжело пройти через центр, пробовали играть флангами, также пробовали дальние удары, когда была возможность. Несколько раз неплохо ударил. Главное бить, а там что-то залетит.

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– Как оцените результат этого матча для команды. Счет на табло соответствует рисунку игры?

– Первый тайм мы владели инициативой. Много времени были с мячом. Потом забили гол, оно шло к этому. Второй тайм уже больше начали по счету играть. Главное, что выиграли, будем работать дальше.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Валентин Рубчинский
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